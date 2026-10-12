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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسوم الزواج والتعليم والأندية.. تفاصيل مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من المبالغ والرسوم المقرر تحصيلها لصالح الصندوق، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة المختصة بمجلس النواب مشروع القانون، لدراسته ومناقشة مواده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.

رسوم الزواج والطلاق

حدد مشروع القانون مبلغ 1000 جنيه يسدده الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، وفقًا للأحوال، كما نص على تحصيل 1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

وتضمن المشروع فرض مبلغ 5000 جنيه عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.

رسوم التعليم والكليات العسكرية والشرطية

نص مشروع القانون على تحصيل 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، إلى جانب فرض نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية في مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية.

وحدد المشروع حدًا أدنى لهذه المساهمة قدره 100 جنيه، وحدًا أقصى يبلغ 5000 جنيه.

رسوم الاشتراك بالأندية والأفراح

وتضمن مشروع القانون تحصيل 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية.

كما نص على تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات، حال استخدامها في إقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات والفعاليات.

رسوم دعاوى الأحوال الشخصية واستخراج الوثائق

وشملت المبالغ المقررة 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.

كما حدد المشروع 20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا عن مستخرج وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا عند استخراج أول شهادة ميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ منها.

وتضمن كذلك تحصيل 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

آلية تحصيل المبالغ

ونص مشروع القانون على تحصيل المبالغ المقررة لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

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