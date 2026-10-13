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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: الزمالك خارج المنافسة.. وبيراميدز أخطر منافسي الأهلي على الدوري

الاهلي والزمالك وبيراميدز
الاهلي والزمالك وبيراميدز
يارا أمين

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن بيراميدز سيكون منافسًا قويًا للأهلي على لقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى امتلاكه قائمة مميزة من اللاعبين على المستويين الفني والبدني.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "بيراميدز فريق مكتمل الصفوف، وعنده ثبات في الأداء وطريقة اللعب، وقائمة تضم كل المواصفات، وسيكون منافس الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري".

وأضاف: "بيراميدز يضم في صفوفه مجموعة من أفضل وأجهز اللاعبين في الدوري المصري، سواء بدنيًا أو فنيًا أو خططيًا وتكتيكيًا".

وتابع: "بيراميدز مميز هذا الموسم في ثبات الأداء عن الأهلي، بسبب قائمة اللاعبين الجاهزين والمختلفين في الأداء، والذين قدموا بصمة، عكس الأهلي الذي لم يقدم بعض لاعبيه بصمتهم حتى الآن ولم يقنعونا".

وأوضح: "هناك عدم ثبات في المستوى الفردي لبعض لاعبي الأهلي، مما يؤثر على المستوى الجماعي، بينما يمتلك بيراميدز لاعبين مميزين في كل الخطوط، ودكة بدلاء قوية جدًا، وعند إجراء أي تبديل لا تشعر بأي تغيير".

وأشار جاد الله إلى وجود تفاوت في مستوى البدلاء بين الفريقين، قائلًا: "هناك تفاوت في الأداء الفني بين بدلاء الأهلي وبدلاء بيراميدز، وهذا يظهر عند مشاركتهم في المباريات".

وواصل: "بيراميدز يلعب دون رأس حربة صريح، وهناك فارق في طريقة اللعب وتنوع المراكز واللعب الجماعي، كما يوجد انسجام بين اللاعبين، عكس الأهلي الذي يظهر فيه ذلك على فترات وليس بشكل دائم".

وأشاد جاد الله بمدرب بيراميدز، قائلًا: "ماكوينا قيّم إمكانيات لاعبيه بشكل جيد ووظفهم بصورة مميزة، ويتعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل جيد، وهو ما كان يفتقده اللاعبون مع المدربين الأجانب، بينما لم يحدث ذلك بين حسين عموتة ولاعبيه، وتشعر بوجود جفاء بعض الشيء".

وأكد نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمنح جماهيره الاطمئنان أمام الفرق الكبيرة، مضيفًا: "الأهلي لم يصل للمستوى الذي يجعلك تشاهده وأنت مطمئن عند مواجهة فريق كبير يمتلك مقومات هجومية".

وتابع: "أنا قلق على الأهلي من مواجهة بيراميدز، والمباراة تخوف، لأن بيراميدز يمتلك قدرات هجومية تخوف دفاع الأهلي في الحالة الموجودة عليها حاليًا".

وعن المنافسة على الدوري، قال جاد الله: "الزمالك خارج المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، والظروف لن تخدمه مثل الموسم الماضي، خاصة بعد رحيل بعض اللاعبين عنه بجانب إيقاف القيد".

وأضاف بشأن سيراميكا كليوباترا: "سيراميكا يعاني منذ 3 مباريات، والأداء الفردي والجماعي مختلف، وتشعر أن هناك شيئًا غريبًا في الفريق".

وتطرق جاد الله إلى موقف أحمد عبدالقادر، قائلًا: "أحمد عبدالقادر لاعب جيد وعنده إمكانيات كويسة، لكن واضح أنه مقصر في حق نفسه، ولذلك هو بعيد عن التشكيل الأساسي لفريق بيراميدز، وهو ما يثبت أن قرار الأهلي بعدم التجديد له كان صحيحًا".

وأشاد بأداء محمد هاني ومصطفى شوبير في مباراة القمة، مؤكدًا: "محمد هاني ومصطفى شوبير كانا من أفضل اللاعبين في مباراة القمة، وهاني قدم أداءً يعد الأفضل له هذا الموسم، وأي نادٍ يتمنى وجوده، لأنه كان يدافع ويهاجم بشكل مميز".

وعن أداء الأهلي في القمة، قال: "حسين عموتة أجاد في إدارة مباراة القمة، خاصة أنه اعتمد على أكرم توفيق ومروان عطية في وسط الملعب، وهو ما منح الأهلي الأفضلية".

وأضاف: "توفيق محمد قدم مباراة مميزة رغم أنها أول مباراة قمة له، لكنه كان يلعب بحرية ولم تكن هناك أي ضغوط عليه، وحتى الآن لم أرَ بصمة لمنصف بقرار وسفيان بنجديدة".

وشدد جاد الله على حاجة الأهلي إلى تدعيم خط الهجوم، قائلًا: "الأهلي يحتاج إلى مهاجم بمواصفات مختلفة وأعلى من الثلاثي الموجود حاليًا، واستمرار مشاركة أشرف داري سيُحسب له، فهو لاعب مميز وسيفيد خط دفاع الأهلي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تحفظه على أداء بعض لاعبي الزمالك في القمة، قائلًا: "أشرف بن شرقي وإمام عاشور وزيزو، أنا متحفظ على أدائهم في مباراة الزمالك، وكان من المفترض أن يظهروا بشكل أفضل من ذلك، ولم يكونوا مؤثرين خالص، ولو كانوا في حالتهم لكانت النتيجة كبيرة".

خالد جاد الله الزمالك بيراميدز الأهلي cbc محمد هاني مصطفى شوبير

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