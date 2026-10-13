تعيين وكلاء جدد بعدد من كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء لبعض الكليات، وذلك على النحو التالي: الدكتور محمد رياض أحمد السيد صقر، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة هبة محمد رفعت، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وكيلةً للكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.



تعيين وكلاء جدد

كما قرر تعيين الدكتور يسري محمد حسن، الأستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية علوم الرياضة للبنين، وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، والدكتور مدحت أبو جمعة هارون، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث، وكيلًا للمعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

كما تقرر تعيين الدكتورة أميرة محمد إمبابي، الأستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث، وكيلةً للمعهد للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.