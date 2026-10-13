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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي بسبب المخالفات المالية

جيرارد
جيرارد
إسراء أشرف

طالب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، بفرض عقوبات صارمة على مانشستر سيتي في قضية الاتهامات المتعلقة بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة تتناسب مع حجم المخالفات المنسوبة إلى النادي.

وقال جيرارد، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، إنه لا يؤيد تحميل اللاعبين مسئولية ما حدث من خلال مطالبتهم بإعادة الجوائز أو الألقاب التي حصلوا عليها، لكنه يرى أن النادي نفسه يجب أن يتحمل العواقب، بما في ذلك تجريده من بعض ألقابه.

وأضاف أسطورة ليفربول: "قد تكون لدي مشاعر شخصية تجاه هذه القضية، لكنني لا أريد أن يُطلب من اللاعبين إعادة الجوائز أو الألقاب، فهذا ليس صحيحًا. ومع ذلك، يجب تجريد النادي نفسه من الألقاب".

وأشار جيرارد إلى أن القضية تستدعي اتخاذ إجراء غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية، من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى بقية الأندية، مقترحًا وضع علامة مميزة، مثل نجمة، بجوار إنجازات مانشستر سيتي التي تحققت خلال الفترة محل المخالفات.

وأوضح: "يجب اتخاذ إجراء تاريخي يجعل مانشستر سيتي عبرة للآخرين، سواء من خلال وضع علامة تشير إلى تلك السنوات والإنجازات، أو أي إجراء آخر. فوجود هذه العلامة سيجعل الجميع يدركون أن ما حدث كان نتيجة للمخالفات التي نعرفها".

وشدد جيرارد على أن العقوبات يجب ألا تقتصر على الماضي، بل ينبغي أن تمتد آثارها إلى السنوات المقبلة، معتبرًا أن فرض قيود طويلة الأمد سيكون ضروريًا لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وفي المقابل، استبعد جيرارد أن يكون الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" هو الحل المناسب، موضحًا أن هذا السيناريو قد يضر بالأندية التي تنافس في المسابقة، كما أن مانشستر سيتي قد يتمكن من العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز، وهو ما لا يراه عقابًا كافيًا.

واستشهد نجم ليفربول السابق بقوة الفريق الحالي، مشيرًا إلى أن مشاركته في دوري الدرجة الأولى قد تضع الأندية المنافسة في موقف صعب، فضلًا عن تأثير ذلك على فرص الفرق الأخرى الساعية إلى الصعود.

واختتم جيرارد تصريحاته بالدعوة إلى الجمع بين حظر التعاقدات وخصم النقاط لفترة زمنية محددة، مؤكدًا ضرورة أن تكون العقوبة مؤثرة بما يكفي لتعويض الأضرار التي لحقت بالمنافسة.

وقال: "أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل حظرًا على الانتقالات وخصمًا للنقاط لفترة زمنية، وينبغي جعلهم يعانون كما تسببوا في معاناة الجميع طوال السنوات التسع أو العشر التي ارتُكبت خلالها هذه المخالفات".

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