محافظ الدقهلية يحيل رئيسي مدينة طلخا والوحدة المحلية بميت الكرماء للتحقيق| تفاصيل

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة رئيس مركز ومدينة طلخا، ورئيس الوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء، للتحقيق، على خلفية رصد واقعة إهمال وتقصير في الحفاظ على المال العام ومعدات الدولة.

جاء القرار عقب رصد مناشدة أحد المواطنين، التي أشار فيها إلى وجود لودر تابع للوحدة المحلية بميت الكرماء متروكا بالشارع منذ أكثر من أربعة أشهر، دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة، فضلا عن عدم الحفاظ على قطع الغيار التي سبق شراؤها لإصلاحه وإعادة تشغيله.

وكلف محافظ الدقهلية، المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بسحب المعدات من الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على الفور، بما يضمن الحفاظ عليها والاستفادة منها في أداء مهامها الخدمية، وعدم إهدار المال العام.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص شكره وتقديره لكل مواطن يحرص على الإبلاغ عن أي وقائع فساد أو إهمال أو تقصير، مشددًا على أن المواطنين شركاء أساسيون للجهاز التنفيذي في تحسين مستوى الأداء، والحفاظ على المال العام، وحسن استغلال موارد الدولة.