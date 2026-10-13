مفوضية الاتحاد الأفريقي تعقد لقاءات في بانكوك لتعزيز تمويل التنمية وحشد رؤوس الأموال الخاصة وخلق فرص العمل

تعقد مفوضية الاتحاد الأفريقي عدة لقاءات وفعاليات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مسعى لتعزيز تمويل التنمية وحشد رؤوس الأموال الخاصة وخلق فرص العمل، ودفع التكامل الإقليمي وإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يتلاءم مع احتياجات القارة الأفريقية وأولوياتها التنموية.

وتقود نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، سلمى مليكة حدادي، وفد الاتحاد المشارك في الاجتماعات، حيث يناقش مع الشركاء الدوليين سبل تعزيز تعبئة الموارد المالية وتوسيع نطاق الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وتطوير المؤسسات المالية الأفريقية، بما يعزز قدرة دول القارة على تمويل مشروعات التنمية.

وينظم الاتحاد الأفريقي أربع فعاليات على هامش الاجتماعات، تتناول التعاون الضريبي الدولي، وتفعيل المؤسسات المالية للاتحاد، وتعزيز أنظمة المدفوعات الفورية العابرة للحدود، وتطوير آليات تسوية الديون.

وتركز هذه الفعاليات على تعزيز قدرة الدول الأفريقية على حشد الموارد المحلية وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة المعاملات المالية بين الدول، إلى جانب بحث آليات التعامل مع أعباء الديون، بما يدعم تمويل المشروعات التنموية ويوسع فرص العمل.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وجذب الاستثمارات الداعمة لأجندة أفريقيا 2063، والدفع نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي بما يستجيب لاحتياجات القارة، ويعزز قدرتها المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.