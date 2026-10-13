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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات المسلحة اليمنية: تحييد نحو 1200 عنصر حوثي وتدمير أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية

المعارك في اليمن
المعارك في اليمن
هاني حسين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


وقالت القوات المسلحة اليمنية، إن الضربات في تعز استهدفت أرتال الميليشيا الحوثية وتعزيزاتها .

وأضافت القوات المسلحة اليمنية:"تأمين الطرق والممرات في الجبهة الغربية لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم "الثلاثاء" أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
 

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