القوات المسلحة اليمنية: تحييد نحو 1200 عنصر حوثي وتدمير أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تحييد نحو 1200 عنصر وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقالت القوات المسلحة اليمنية، إن الضربات في تعز استهدفت أرتال الميليشيا الحوثية وتعزيزاتها .

وأضافت القوات المسلحة اليمنية:"تأمين الطرق والممرات في الجبهة الغربية لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم "الثلاثاء" أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

