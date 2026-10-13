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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جهاز الأمن الداخلي البريطاني: الاستخبارات البريطانية ستؤدي دورًا رئيسيًا في مواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي

الاستخبارات البريطانية
الاستخبارات البريطانية
أ ش أ

 أعلن كين ماكالوم المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستؤدي دورًا رئيسيًا في استعدادات بلاده لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن هذه التكنولوجيا قد تتيح للإرهابيين الوصول إلى أسلحة بيولوجية.

وقال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز أنشأ مركزًا لتقييم تهديدات الذكاء الاصطناعي، بهدف المساعدة في تحديد كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع المخاطر المحتملة الناجمة عن هذه التكنولوجيا -وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو".

وأضاف، خلال عرضه السنوي لتقييم التهديدات بمقر الجهاز في لندن، أن البشرية لم تواجه من قبل جهة تتفوق عليها في الذكاء وقادرة على تجاوز قدراتها في التفكير، مؤكدًا أن «التاريخ البشري لم يشهد مواجهة طرف أكثر ذكاءً من البشر وقادرًا على التفوق عليهم في التفكير».

وشدد ماكالوم على أن مخاطر الذكاء الاصطناعي حقيقية، مشيرًا إلى أن الجهاز رصد إرهابيين سعوا إلى استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين قدراتهم على الاستطلاع وتطوير أساليب تنفيذ الهجمات، فضلًا عن المخاطر التي قد تنجم عن الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه رغم عدم تحقق هذا السيناريو حتى الآن، فإنه يولي أهمية قصوى لاحتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تغيير مستوى التهديد المرتبط بالأسلحة البيولوجية الحالية، أو حتى تطوير أسلحة جديدة من هذا النوع.

وأشار إلى أن الإرهابيين ذوي القدرات المحدودة قد يكتسبون قدرات إضافية إذا لم تعمل ضوابط الأمان المدمجة في نماذج الذكاء الاصطناعي على النحو المطلوب.

وأضاف أن كثيرًا من الإرهابيين سعوا منذ فترة طويلة إلى الحصول على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية، لكنهم واجهوا صعوبات في تحقيق ذلك.

وقال إن أحد المخاطر يتمثل في إمكانية أن يتيح الذكاء الاصطناعي وصول معارف خطرة إلى أشخاص لم تكن لديهم هذه المعرفة من قبل.

وشدد ماكالوم على ضرورة التعامل بجدية وحذر مع احتمال أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنتاج مسببات أمراض جديدة لم يسبق التعرف عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات إضافية للتصدي لتهديدات الأسلحة البيولوجية.

وأضاف أن سرعة التطور العالمي تثير قلقه، موضحًا أن الوحدات المتخصصة داخل الجهاز، التي تدرس كيفية تحرك خصوم بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، باتت تلاحظ تقلص هذه الأطر الزمنية بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وقال إن مسؤوليته تتمثل الآن في دفع الجهاز إلى التطور بوتيرة أسرع مما يرغب البشر عادة في مواكبته.

وفي سياق متصل، أوضح ماكالوم أن مركز تقييم تهديدات الذكاء الاصطناعي الجديد، المعروف اختصارًا باسم «AITAC»، سيجمع خبرات عدد من المؤسسات البريطانية، من بينها معهد أمن الذكاء الاصطناعي، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، بهدف التمييز بين التهويل والمخاطر الفعلية التي قد تشكلها هذه التكنولوجيا على المواطنين البريطانيين.

ويُعد المركز الثالث من نوعه الذي ينشئه جهاز «إم آي 5»، بعد تأسيس وحدات مماثلة متخصصة في تحليل التهديدات الإرهابية والتهديدات الصادرة عن الدول.

ورداً على سؤال بشأن آلية عمل المركز، قال ماكالوم إنه سيركز على دراسة الاتجاهات الناشئة، وتحديد أفضل السبل التي يمكن لبريطانيا من خلالها فهم مختلف أشكال تهديدات الذكاء الاصطناعي وترتيب أولويات التعامل معها.

وأوضح أن الحكومة، وليس المركز، ستتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية الاستجابة لهذه التهديدات، مشيرًا إلى أن إنشاء المركز يستهدف جزئيًا تجنب تضارب التقييمات والرسائل الصادرة عن مختلف الإدارات الحكومية، وما قد يسببه ذلك من ارتباك.

وأضاف أن المركز سيساعد على توحيد التقييمات وتوفير فهم مشترك للمخاطر، بما يضمن وجود رؤية موحدة بشأن طبيعة التهديدات.

كما أعلن ماكالوم أن الجهاز سيمنح تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التهديدات، بما يشمل حماية البنية التحتية الحيوية، ومواجهة الحرب الإدراكية، والتصدي للمخاطر التكنولوجية، أولوية متقدمة ضمن مهامه الرئيسية، إلى جانب دوره المزدوج في مكافحة التهديدات التي تمثلها الدول والإرهاب.

وأشار إلى أن الجهاز يخصص حاليًا موارد لمواجهة التهديدات الصادرة عن الدول تفوق ما كان يخصصه خلال الحرب الباردة.

ولفت إلى تزايد الحالات المرتبطة بمعاداة الهجرة التي تتطور إلى نوايا إرهابية، موضحًا أن إيران غيّرت أهدافها لتشمل مواقع أكثر حساسية، مثل المنشآت العسكرية.

جهاز الأمن البريطاني أجهزة الاستخبارات

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