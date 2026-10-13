الخارجية الروسية: لا اتفاق مع واشنطن وكييف بشأن عقد اجتماع ثلاثي حول أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا اتفاق حتى الآن بشأن عثقد اجتماع ثلاثي حول تسوية الأزمة الأوكرانية مع ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

وقال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ليس لدي ما أضيفه علي تصريحات القيادة الروسية ووزير خارجيتنا بشأن عقد اجتماعات ثلاثية كصيغة للتفاوض. وحسبما أفهم، ليس هناك اتفاق محدد بشأن هذا الأمر".

كما أوضح أن إمكانية حدوث أي تقدم سياسي أو دبلوماسي (مثل عقد اجتماعات أو الوصول لتسوية) لا تعتمد على أوكرانيا نفسها بحسب، بل ترتبط بشكل أساسي بالدول والجهات الكبرى التي تدعمها وتوجه قراراتها.