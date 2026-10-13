حبس مصري في الكويت 5 سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى داعش والتخطيط لاستهداف حسينيات

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، دائرة أمن الدولة، بحبس مواطن مصري لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات والعبوات الناسفة، والتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف حسينيات داخل الكويت، فضلًا عن التطاول علنًا على أمير البلاد، وفقا لما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن الحكم صدر برئاسة المستشار عبدالله الصانع، وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر، في قضية تضمنت اتهامات تتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخطيط لاستهداف دور عبادة.

وبحسب الصحيفة، تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية، ممثلة في جهاز أمن الدولة، من ضبط المتهم بعد رصد تحركاته وإجراء التحريات اللازمة بشأن مخططه المزعوم لتنفيذ عملية تفجيرية تستهدف حسينيات في البلاد.

وأضافت أن عمليات المتابعة الأمنية أسفرت عن العثور داخل مقر سكن المتهم على أجهزة ومواد تدخل في صناعة المفرقعات، إلى جانب معلومات تتعلق بطرق إعدادها واستخدامها، وهي مضبوطات قالت الصحيفة إنها ارتبطت بالتحقيقات في القضية.

وتسلط القضية الضوء على الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها السلطات الكويتية لمواجهة الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، والتعامل مع المخططات التي تستهدف المنشآت الدينية والأمن العام.

ولم تتضمن التفاصيل المنشورة معلومات إضافية بشأن هوية المتهم أو ملابسات انضمامه إلى التنظيم، كما لم توضح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيًا أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية أخرى مقررة في القضية.