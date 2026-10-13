وكالة الفضاء المصرية ترصد توسع الرقعة الزراعية بمصر إلى 2.6 مليون فدان خلال 10 سنوات

رصدت وكالة الفضاء المصرية التحولات التي شهدتها الدلتا والمناطق الصحراوية المحيطة بها خلال 42 عاما، من خلال مقارنة صور فضائية تعود إلى عامي 1984 و2026، أظهرت تراجع المساحات الصحراوية وامتداد الأراضي الزراعية.

وأوضحت الوكالة، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك سلسلة "ثلاثاء من الفضاء" ، أن الرقعة الزراعية في مصر توسعت بمقدار 2.6 مليون فدان خلال 10 سنوات، فيما تبلغ مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" 2.2 مليون فدان، باعتباره أكبر مشروع استصلاح في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت أن مشروعات التوسع والتنمية ترتبط بتنفيذ بنية أساسية بتكلفة 800 مليار جنيه، وإنشاء 12 ألف كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب توفير نحو مليوني فرصة عمل.

وأكدت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية تتيح رصد التغيرات في استخدامات الأراضي، ومتابعة التوسع الزراعي والعمراني، وتوفير بيانات تساعد في تحديد فرص الاستثمار واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية.

ودعت الوكالة الجمهور إلى اقتراح مناطق يرغبون في مشاهدة التغيرات التي طرأت عليها من خلال صور «قبل وبعد»، ضمن السلسلة التي تستعرض التحولات التي شهدتها مصر عبر صور الأقمار الصناعية.