السيطرة على حريق بهيش وبوص بمحيط فيلا بمنطقة باسوس في القناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بهيش وبوص في فيلا بمنطقة باسوس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بهيش وبوص بفيلا بمنطقة باسوس، دائرة مركز القناطر الخيرية.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بهيش وبوص بفيلا بمنطقة باسوس، دائرة مركز القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.