رفع 70 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة مكبرة بمدينة جهينة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمدينة، استهدفت رفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 70 طنًا من القمامة والمخلفات، حيث استهدفت منطقة المدرسة الفنية بنات، وتم تمهيد المنطقة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الموجودة بها، كما شملت الأعمال تنفيذ حملات النظافة اليومية.

من خلال تفريغ الحاويات وصناديق القمامة، ورفع جميع التراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وشدد المحافظ على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتجمعات القمامة بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والعمل على الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يحقق رضا المواطنين.