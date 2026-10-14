رفع 140 طن مخلفات في حملة مكبرة للنظافة بمدينة سفاجا

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للنظافة بمختلف قطاعات وأحياء المدينة؛ أسفرت عن رفع مخلفات بلغت 140 طنا.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا أحمد أبوالحجاج، في بيان اليوم ، أن الأجهزة المختصة وفرق العمل تواصل تكثيف أعمال النظافة العامة وتجميع ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف مناطق المدينة، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري والبيئي.

وأشار إلى أن أعمال النظافة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، تضمنت منطقة عمارات العرايشي وسفاجا البلد ، ومنطقة الإذاعة والتليفزيون، وامتداد الشارع الرئيسي لبوابة الميناء، وأسفرت الأعمال عن تجميع ورفع ما يقارب 140 طنًا من المخلفات والتراكمات الصلبة والشجرية، مع كنس وتسوية المناطق المستهدفة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي، وذلك باستخدام المعدات والعمالة الخاصة بشركة النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار أبو الحجاج أن هذه الجهود تأتى في إطار خطة تكثيف أعمال النظافة بمختلف التقسيمات والشوارع بمدينة سفاجا، والعمل على تغطية جميع المناطق بصورة دورية، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مؤكدا استمرار متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، مع تكثيف الجهود بالمناطق المختلفة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.