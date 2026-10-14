65% من الاستثمارات يقودها القطاع الخاص.. و5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بنسبة 65% بما يمثل أكثر من ثلثي المحافظ المالية لتلك الاستثمارات بالموازنة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بـ" اجتماعات الربيع" والتي تستضيفها بانكوك.

معدلات نمو مستهدفة

وشارك وزير المالية في أكثر من خلال ٣ جلسات متعاقبة ضمت مستثمرين دوليين، وقد نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» .

قال وزير المالية إن مساهمات القطاع الخاص بتلك الاستثمارات من المتوقع أن يدفع معدل النمو إلى ٥٫١٪ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد حراكا قويا رغم التحديات الجيوسياسية الحالية.

وقال وزير المالية ، إن الحكومة تركز بقوة على القطاع الخاص بإعتباره يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات أوضح أن السياسات المالية المتوازنة التي تملكها مصر ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.

وذكر وزير المالية، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.