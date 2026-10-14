قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين
اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو
وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر
استلموا الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بعد 11 عاما من الخلاف |صور
بعد مباراة القمة.. أكرم توفيق يحجز مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي
خالد يوسف لـ "صدي البلد": التحضير لفيلم جديد بعنوان «شتاء» .. (فيديو)
الإفتاء تحذر من الجرائم المعلوماتية.. وتؤكد: سرقة الأموال البنكية من صور الكسب المذموم
سقوط خادمة متهمة بسرقة 30 ألف جنيه من منزل وزير سابق بالجيزة
وزير المالية: المستثمرون الدوليون يخفضون تقييم مخاطر الاستثمار في مصر
تفاصيل الجدول الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي
سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي
أ ش أ

 توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأربعاء /، في منطقة وادي الرقاد بريف ‏محافظة درعا الغربي، وداهمت منزل أحد الأهالي قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة مؤلفة من خمس آليات توغلت في منطقة وادي الرقاد ‏بريف المحافظة الغربي، عبر بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان السوري ‏المحتل، واقتحمت منزل أحد الأهالي، حيث احتجزت عددا من الشبان الموجودين ‏داخله لنحو ساعة، واستولت على دراجةٍ نارية قريبة، وأطلقت النار باتجاه أراض ‏خالية قبل انسحابها.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، توغلت أول أمس ‏الاثنين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عددا من منازل ‏الأهالي، واعتقلت شابا، واقتادته إلى داخل الجولان السوري المحتل، تزامنا مع ‏تحليق طائرات مسيّرة في المنطقة.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف ‏الأراضي، ‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏

منطقة وادي الرقاد بريف ‏محافظة درعا الغربي قوة للاحتلال الإسرائيلي بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان السوري ‏المحتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ

نائبة تدين الهجمات على السعودية وتؤكد: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي والد النائب أحمد الأشموني

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعى والد النائب أحمد الأشموني

النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب

نائب يدعو لترجمة مخرجات منتديات ومؤتمرات الحكومة لبرامج تنفيذية واضحة

بالصور

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد