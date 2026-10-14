سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأربعاء /، في منطقة وادي الرقاد بريف ‏محافظة درعا الغربي، وداهمت منزل أحد الأهالي قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة مؤلفة من خمس آليات توغلت في منطقة وادي الرقاد ‏بريف المحافظة الغربي، عبر بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان السوري ‏المحتل، واقتحمت منزل أحد الأهالي، حيث احتجزت عددا من الشبان الموجودين ‏داخله لنحو ساعة، واستولت على دراجةٍ نارية قريبة، وأطلقت النار باتجاه أراض ‏خالية قبل انسحابها.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، توغلت أول أمس ‏الاثنين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عددا من منازل ‏الأهالي، واعتقلت شابا، واقتادته إلى داخل الجولان السوري المحتل، تزامنا مع ‏تحليق طائرات مسيّرة في المنطقة.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف ‏الأراضي، ‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏