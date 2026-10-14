الكرملين: الأوروبيون يحاولون فعل كل شىء من إجل إطالة أمد الأزمة الأوكرانية على عكس الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/ أن دول أوروبا تبذل كل شىء من أجل استمرار وإطالة أمد الأعمال العدائية في أوكرانيا على عكس الولايات المتحدة التي تحاول التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية:- "إن الأوروبيين يتخذون مسلكًا آخر.. أنهم يفعلون كل ما باستطاعتهم من أجل ضمان استمرار الحرب".

كما أضاف أن "التخريب المتعمد لعملية تسوية الأزمة الأوكرانية أمر محتمل من جانب الأوروبيين".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن- في وقت سابق من هذا الشهر- وقف لإطلاق النار يستهدف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الطرفين وافقا على ذلك بشكل فوري.