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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد إدارات المجمع ويتابع المرحلة الأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد إدارات المجمع ويتابع المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ
أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد إدارات المجمع ويتابع المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ
إيمان طلعت

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الأربعاء، عددًا من إدارات المجمع؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام الأداء، كما تابع فعاليَّات المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات مسابقة ابتعاث شهر رمضان المبارك للعام 1448هـ = 2027م، المنعقدة في مركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك في إطار الحرص على متابعة أعمال المجمع والأنشطة المرتبطة برسالته العِلميَّة والدعويَّة.

وخلال جولته بإدارات المجمع، اطَّلع الدكتور الجندي على سير العمل، وتابع آليَّات تنفيذ المهام الموكلة إليها، مشدِّدًا على أهميَّة التكامل بين الإدارات المختلفة وتنسيق الجهود؛ ممَّا يُسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة، وتطوير الأداء المؤسَّسي بما يتناسب مع طبيعة المسئوليَّات التي يضطلع بها المجمع.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور محمد الجندي أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان لعام 1448هـ، واطَّلع على سير الاختبارات في هذه المرحلة، التي تستكمل إجراءات اختيار المبعوثين المكلَّفين بتمثيل الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في مختلِف دول العالم.

وأوضح الأمين العام أنَّ الإعداد لبعثات رمضان يرتبط بطبيعة الرسالة التي ينهض بها المبعوث الأزهري، وما تتطلَّبه من قدرة على التعامل مع احتياجات المسلمين، وتقديم خطاب دِيني يستند إلى الفهم الصحيح للإسلام، ويراعي اختلاف البيئات والثقافات؛ بما يُسهم في إيصال رسالة الأزهر العلميَّة والدعويَّة إلى المجتمعات التي يُوفَد إليها.

وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام مجمع البحوث الإسلامية بتطوير منظومة العمل، ومتابعة تنفيذ مهامه العِلميَّة والدعويَّة، والإعداد لبعثات الأزهر الشريف بما يواكب مسئوليَّته في نشر المنهج الوسطي وترسيخ قِيَم الاعتدال.

أمين البحوث الإسلاميَّة اختبارات ابتعاث رمضان مسابقة ابتعاث شهر رمضان

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