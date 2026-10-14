شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، معالي السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، نقل شيخ الأزهر تحياته لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته لجلالته بمزيد من الصحة والعافية، كما أعرب فضيلته عن تقديره لكلمة جلالة الملك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت بمثابة نقل لنبض العالم العربي والإسلامي إلى العالم، كما عكست مواقف الأردن والأمتين العربية والإسلامية الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد فضيلته أهمية مواصلة الجهود العربية والإسلامية المشتركة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بلا كلل أو ملل من أجل التوصل إلى حلول ومخارج لهذه الأزمة.

تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لشيخ الأزهر

من جانبه، نقل السفير الأردني تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا تقدير الأردن للدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والسلام العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بجهود فضيلته في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب.

كما سلَّم السفير الأردني رسالة من الأمير الحسن بن طلال إلى فضيلة الإمام الأكبر، يدعوه فيها إلى الانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس، المؤسسة التي أُنشئت لتكون إطارًا راسخًا ومستدامًا لخدمة القدس، وصون مكانتها الحضارية والإنسانية، ودعم أهلها ومؤسساتها.

وأكد السفير أن حضور فضيلة الإمام الأكبر في المجلس سيمنح أعماله قيمة معنوية وفكرية كبيرة، وسيعزز قدرة المجلس على أداء رسالته بمسؤولية واتزان، بما يسهم في قدرته على بناء علاقات دولية فاعلة تخدم القدس وقضاياها الإنسانية والتنموية.