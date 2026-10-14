قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين
اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو
وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر
استلموا الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بعد 11 عاما من الخلاف |صور
بعد مباراة القمة.. أكرم توفيق يحجز مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي
خالد يوسف لـ "صدي البلد": التحضير لفيلم جديد بعنوان «شتاء» .. (فيديو)
الإفتاء تحذر من الجرائم المعلوماتية.. وتؤكد: سرقة الأموال البنكية من صور الكسب المذموم
سقوط خادمة متهمة بسرقة 30 ألف جنيه من منزل وزير سابق بالجيزة
وزير المالية: المستثمرون الدوليون يخفضون تقييم مخاطر الاستثمار في مصر
تفاصيل الجدول الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس

شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية من الأمير الحسن بن طلال
شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية من الأمير الحسن بن طلال
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، معالي السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، نقل شيخ الأزهر تحياته لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته لجلالته بمزيد من الصحة والعافية، كما أعرب فضيلته عن تقديره لكلمة جلالة الملك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت بمثابة نقل لنبض العالم العربي والإسلامي إلى العالم، كما عكست مواقف الأردن والأمتين العربية والإسلامية الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد فضيلته أهمية مواصلة الجهود العربية والإسلامية المشتركة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بلا كلل أو ملل من أجل التوصل إلى حلول ومخارج لهذه الأزمة.

تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لشيخ الأزهر

من جانبه، نقل السفير الأردني تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا تقدير الأردن للدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والسلام العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بجهود فضيلته في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب.

كما سلَّم السفير الأردني رسالة من الأمير الحسن بن طلال إلى فضيلة الإمام الأكبر، يدعوه فيها إلى الانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس، المؤسسة التي أُنشئت لتكون إطارًا راسخًا ومستدامًا لخدمة القدس، وصون مكانتها الحضارية والإنسانية، ودعم أهلها ومؤسساتها.

وأكد السفير أن حضور فضيلة الإمام الأكبر في المجلس سيمنح أعماله قيمة معنوية وفكرية كبيرة، وسيعزز قدرة المجلس على أداء رسالته بمسؤولية واتزان، بما يسهم في قدرته على بناء علاقات دولية فاعلة تخدم القدس وقضاياها الإنسانية والتنموية.

الوقف الهاشمي للقدس الأمير الحسن بن طلال مجلس أمناء الوقف الهاشمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد إدارات المجمع ويتابع المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد إدارات المجمع ويتابع المرحلة الأخيرة من اختبارات ابتعاث رمضان

شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية من الأمير الحسن بن طلال

شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس

أمين الفتوى

عبد الرحمن شلبي: صناعة الفتوى تمر بـ4 مراحل أساسية.. والاستعانة بالخبراء ضرورة في القضايا المعاصرة

بالصور

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد