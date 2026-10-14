مستلزمات طبية مغشوشة.. علامات تكشف المنتجات مجهولة المصدر

تثير واقعة ضبط مصنعين لإنتاج مستلزمات طبية وسلع مغشوشة بمحافظتي الشرقية والقليوبية تساؤلات حول مخاطر المنتجات مجهولة المصدر ومدى تأثيرها على صحة المواطنين، خاصة أن بعض المستلزمات تُستخدم بشكل مباشر في الإجراءات الطبية. وفي هذا السياق، حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من خطورة استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على ضرورة شرائها من مصادر موثوقة ومنافذ مرخصة، لتجنب مضاعفات صحية قد تصل إلى انتقال الفيروسات وتهديد حياة الإنسان.

وأكد أن ضبط مصنعين لإنتاج مستلزمات طبية وسلع مغشوشة بمحافظتي الشرقية والقليوبية يسلط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على أماكن التصنيع والتداول، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى الأسواق.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الواقعة تكشف أهمية التأكد من مصادر المستلزمات الطبية ومدى التزام الجهات المنتجة بالاشتراطات القانونية والفنية، محذرًا من الاعتماد على المظهر الخارجي للمنتج باعتباره دليلًا على جودته أو سلامته.

مصنع غير مرخص ومضبوطات مجهولة المصدر

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أن أحد المواقع التي جرى ضبطها عبارة عن مبنى غير مرخص بمنطقة العاشر من رمضان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف أن المضبوطات تضمنت مواد دون فواتير، بالمخالفة لقرار وزير التموين، إلى جانب سلع مجهولة المصدر ومكونات إنتاج ومنتجات تامة الصنع، لافتًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجرى تشميع الموقع بالشمع الأحمر.

وأكد رمزي أن ضبط هذه المنتجات لا يعني بالضرورة أن المصنع طرح مستلزمات طبية في الأسواق، موضحًا أن المستلزم الطبي يشمل أي جهاز أو أداة تُستخدم في الأغراض الطبية، ومن بينها الحقن.

الشراء من أماكن موثوقة يحمي من المنتجات المغشوشة

وشدد رمزي على ضرورة شراء المستلزمات الطبية من الصيدليات أو منافذ البيع المرخصة فقط، مع الحرص على الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، موضحًا أن محال المستلزمات الطبية المرخصة تخضع للتفتيش الصيدلي والرقابة، بما يسهم في التأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

وحذر من الانخداع بالشكل الخارجي لعبوات المستلزمات الطبية، حتى إذا بدت سليمة، مؤكدًا ضرورة التحقق من مصدر المنتج وشرائه من جهة موثوقة، مع تجنب الشراء عبر الإنترنت أو من أماكن غير مرخصة.

حقنة غير معقمة قد تهدد حياة الإنسان

وحذر رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة من خطورة استخدام المستلزمات الطبية غير المعقمة أو غير المطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن استخدام حقنة غير آمنة قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، من بينها انتقال الفيروسات والإصابة بمضاعفات جسيمة قد تهدد حياة الإنسان

وأكد أن الالتزام بشراء المستلزمات الطبية من مصادر موثوقة، والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من مخاطر المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر.