10 عيادات طبية وأدوية ونظارات وأطراف صناعية.. قافلة جامعة عين شمس تصل إلى أهالي حلايب

بدأت القافلة الطبية والتوعوية لجامعة عين شمس تقديم خدماتها لأهالي مدينة حلايب، ضمن فعاليات قافلة صندوق «تحيا مصر» لدعم مدن الجنوب، بحزمة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتوعوية، تشمل 10 عيادات متعددة التخصصات، وتوفير الأدوية والنظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية وملابس وكراسٍ متحركة.

واستقبل العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، القافلة التي تأتي بتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، في إطار جهود توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية.

10 عيادات لتقديم الرعاية الطبية

وأوضح رئيس مدينة حلايب أنه جرى تجهيز 10 عيادات طبية لتقديم الخدمات في عدد من التخصصات، تشمل طب الأسنان والباطنة والنساء والتوليد، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، وتوفير الأدوية وخدمات الأشعة والنظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية.

وتتضمن أنشطة القافلة تحويل الحالات التي تستدعي تدخلات طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية باستخدام المناظير، بما يتيح للمرضى الاستفادة من الخدمات المتخصصة وفقًا لاحتياجاتهم الطبية.

مساعدات غذائية واجتماعية للأسر

ولم تقتصر خدمات القافلة على الجانب الطبي، بل امتدت إلى توزيع الكراسي المتحركة والملابس والكراتين الغذائية، دعمًا للأسر المستفيدة ومساهمةً في تلبية جانب من احتياجاتها المعيشية.

كما جرى تجهيز قاعة بمدرسة أحمد زويل لاستضافة اللقاءات والمحاضرات التوعوية الموجهة للأهالي، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

دعم أهالي المناطق الحدودية

وأكدت فعاليات القافلة أهمية الجمع بين الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والأنشطة التوعوية، بما يسهم في تيسير حصول أهالي المناطق الحدودية على الخدمات الطبية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الرعاية المتخصصة.

وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم للخدمات المقدمة، مشيدين بالاهتمام بتوفير الرعاية والمساعدات لأهالي المناطق الحدودية.

وتأتي القافلة في إطار التعاون بين صندوق «تحيا مصر» وجامعة عين شمس ومحافظة البحر الأحمر، لتقديم خدمات متكاملة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد، تشمل الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتوعية المجتمعية.