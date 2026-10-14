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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام «دوستيك» من رئيس كازاخستان يزيّن مسيرة حسين المسلم.. فخر عربي في المحافل الدولية الرياضية

حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء
حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء
حسن العمدة

في إنجاز جديد يجسد الحضور العربي على الساحة الرياضية الدولية، قلّد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الكويتي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وسام «دوستيك» من الدرجة الثانية، المعروف بوسام الصداقة، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

ويضيف هذا التكريم محطة مضيئة إلى مسيرة حسين المسلم، الذي يمثل نموذجًا للقيادات العربية الحاضرة بقوة في المؤسسات الرياضية العالمية، ويعكس ما تؤديه الكفاءات العربية من أدوار مؤثرة في دعم التقارب بين الدول، عبر الرياضة التي تتجاوز حدود المنافسة لتصبح جسرًا للتواصل والتعاون الإنساني.

ويُعد وسام «دوستيك» أحد الأوسمة الرسمية في جمهورية كازاخستان، ويُمنح للشخصيات التي تقدم إسهامات بارزة في تطوير العلاقات الدولية وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعوب، بما يمنح تكريم المسلم دلالة تتجاوز الإنجاز الشخصي إلى إبراز الحضور العربي في دوائر التأثير الرياضي العالمي.

ويجسد هذا التقدير المكانة التي تحظى بها القيادات الرياضية في بناء جسور التواصل بين الدول، وترسيخ مبادئ التفاهم المشترك، وتوظيف الرياضة بوصفها قوة ناعمة قادرة على التقريب بين الشعوب وتجاوز الحدود.

وهكذا، يواصل حسين المسلم مسيرته في المشهد الرياضي الدولي، حاملًا اسم الكويت والعرب في المحافل العالمية، ليأتي وسام «دوستيك» شاهدًا على حضور عربي يترك بصمته في مسارات التعاون والصداقة الدولية.

الساحة الرياضية الدولية قاسم جومارت توكاييف حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي

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