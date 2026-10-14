عبد العاطي أمينًا مساعدًا للعلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن

كلف حزب مستقبل وطن علي عبد العاطي بتولي منصب الأمين المساعد لأمانة العلاقات الخارجية بالأمانة المركزية، في إطار خطة الحزب لإعادة إشراك الكفاءات الوطنية والدفع بدماء جديدة في الهيكل التنظيمي.

ويأتي تعيين عبد العاطي بالتزامن مع توجه الحزب نحو الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والمهنية للكوادر المصرية بالخارج، وتوظيف تجاربهم في تعزيز مسارات التواصل ودعم ملف العلاقات الخارجية.

تنشيط أدوار أمانة العلاقات الخارجية

ومن المقرر أن تركز مهامه خلال المرحلة المقبلة على المشاركة في تنشيط أدوار أمانة العلاقات الخارجية، وتعزيز آليات التواصل مع الجاليات والمصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، بما يتوافق مع الأهداف العامة والتنظيمية لحزب مستقبل وطن.

ويمثل هذا التكليف خطوة عملية نحو الدمج بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الحزبية، مستندًا إلى تجارب المستثمرين المصريين بالخارج ودورهم في دعم القضايا الوطنية والارتقاء بالأداء التنظيمي.