قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
نائبة بالكونجرس الأمريكي مهددة بفقدان جنسيتها بسبب تاريخ الميلاد.. ما قصة إلهان عمر؟
إشادة واسعة بدور إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الندوة التثقيفية "وطن الأبطال"
مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا K4 موديل 2027 رسميا في مصر

كيا K4 موديل 2027
كيا K4 موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا K4 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا K4 موديل 2027، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

محرك كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

زودت سيارة كيا K4 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Daytime running lights
.

مواصفات كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

تمتلك سيارة  كيا K4 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية .

سعر كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 تكنولوجيا حديثة مستقبل صناعة السيارات كيا K4 موديل 2027 محرك كيا K4 وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2027 مواصفات كيا K4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

الزمالك

3 لقطات وراء اعتراض الزمالك على التحكيم في القمة.. تفاصيل جديدة

ليفربول

ليفربول يكتسح لاسك بسداسية في دوري أبطال أوروبا

محمد سمير

محمد سمير رئيسا لقطاع الناشئين لكرة السلة بالاتحاد السكندري

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد