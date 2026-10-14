أسعار كيا K4 موديل 2027 رسميا في مصر

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا K4 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا K4 موديل 2027، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

محرك كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

زودت سيارة كيا K4 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Daytime running lights

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مواصفات كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

تمتلك سيارة كيا K4 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية .

سعر كيا K4 موديل 2027

كيا K4 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .