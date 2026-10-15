إريك لوب: الأمريكيون يعانون من التضخم ويحمّلون ترامب والحرب على إيران مسؤولية الأزمة

قال إريك لوب أستاذ العلوم السياسية، إنّ الحرب الأمريكية مع إيران تؤثر في المشهد السياسي الداخلي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ أقل من شهر على موعد الانتخابات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحدث تقرير للتضخم عن شهر سبتمبر الذي هو التقرير الأخير قبل الانتخابات، أظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 3.7% نتيجة الحرب مع إيران.

وتابع، أن الأميركيين يواصلون المعاناة من ارتفاع التضخم والأسعار، ويلقون باللوم بصورة مباشرة على الحرب مع إيران وسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن بعض الجمهوريين في ولايات عدة بدأوا ينأون بأنفسهم عن ترامب، ويعلنون رغبتهم في إنهاء الحرب، إدراكًا منهم أنها لا تحظى بشعبية، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي التي أشار إليها تُظهر أن نحو 60 إلى 70% من الأميركيين لا يؤيدون الحرب.

انتخابات التجديد النصفي

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن شعبية الرئيس ترامب انخفضت إلى 20%، معتبرًا أن هذه المعطيات تضع الرئيس والجمهوريين أمام ضغوط سياسية قبل الانتخابات، مشيرًا، إلى أن الفترة المقبلة ستكشف ما إذا كان ترامب سيتمكن من الوفاء بوعده بعدم مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

