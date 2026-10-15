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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: تحرير 47 محضرًا بمخالفات تموينية في المخابز

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات بقرى عياش وشبرا ملكان وكفر حجازي بمركز المحلة الكبرى عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء. كما أسفرت الحملات بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وزفتى عن تحرير 31 محضرًا لمخالفات نقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم وعدم الالتزام باشتراطات التشغيل والنظافة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لأي تلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة رغيف الخبز المدعم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات حملات تموينية الرقابة

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