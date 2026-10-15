المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في تطبيق برنامج "التوكاتسو" الياباني بالجامعات المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على التوسع في تطبيق برنامج "التوكاتسو" الياباني بالجامعات المصرية.

ويأتي التوسع في تطبيق البرنامج في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر واليابان، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم، ونقل الممارسات التعليمية التي تسهم في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته ومهاراته، بما يدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم وإعداد كوادر مؤهلة وفقًا لأحدث النظم التعليمية.

وأوضح الإنفوجراف أن إجمالي الجامعات المشاركة في البرنامج بلغ 7 جامعات، حيث شملت المرحلة الأولى 3 جامعات بإجمالي 120 طالبًا، وهي جامعة العاصمة، وجامعة عين شمس، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، كما تسلم 54 خريجًا من الدفعة الأولى شهادات الدرجات العلمية المشتركة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار الإنفوجراف إلى توقيع المرحلة الثانية من التعاون مع جامعة فوكوي اليابانية، والتي تستهدف التوسع في تطبيق البرنامج خلال العام الدراسي 2026/2027، من خلال إشراك 4 جامعات مصرية جديدة، هي جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة بورسعيد.

وأضاف الإنفوجراف أن المرحلة الثانية تستهدف تدريب وتأهيل 320 طالبًا، بما يعزز نطاق الاستفادة من البرنامج ويدعم نقل الخبرات اليابانية إلى الجامعات المصرية.