للأسبوع الخامس على التوالي.. طلبات إعانة البطالة الأمريكية تستقر دون 200 ألف

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لكنه ظل دون مستوى 200 ألف طلب للأسبوع الخامس على التوالي، في مؤشر على استمرار انخفاض تسريح العمال رغم ضعف وتيرة التوظيف الجديد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألف طلب، لتصل إلى 199 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم بتسجيل 200 ألف طلب.

ويعكس استمرار الطلبات عند مستويات منخفضة سوق عمل تتسم بضعف التوظيف الجديد ومحدودية تسريح العمال في الوقت نفسه، وهو ما يصفه اقتصاديون بحالة من الركود النسبي في حركة التوظيف.

وفي السياق ذاته، وصف التقرير الاقتصادي «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أوضاع سوق العمل بأنها «لم تشهد تغيرا يذكر» خلال الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر، مشيرا إلى أن المعروض من العمالة كان كافيا بوجه عام لتلبية الطلب.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار نقص العمالة في بعض التخصصات الفنية والمهن الحرفية الماهرة. كما أفادت خمس مناطق من أصل 12 منطقة يغطيها التقرير بأن بعض الشركات قلصت أعداد العاملين لديها من خلال عدم تعويض الموظفين المغادرين، أو تأجيل التوظيف، فيما توقعت شركات أخرى تراجع فرص العمل الجديدة مع زيادة الإنتاجية بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي استقرار سوق العمل في وقت يواجه فيه أصحاب العمل ضغوطا ناجمة عن الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، بما يضيف تحديات أمام النشاط الاقتصادي. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء ارتفاعا حادا في تضخم أسعار المستهلكين خلال سبتمبر.

وفي مؤشر آخر على اتجاهات سوق العمل، تراجع عدد الأمريكيين الذين واصلوا تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها بمقدار 4 آلاف شخص، ليصل إلى 1.710 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر.

ولا تشمل بيانات الطلبات المستمرة الخريجين الجامعيين الجدد وغيرهم ممن لا يستوفون شروط الاستحقاق بسبب قصر مدة عملهم أو عدم امتلاكهم سجلا وظيفيا سابقا.

كما أن بعض العاطلين عن العمل لفترات طويلة قد يكونون استنفدوا مدة استحقاق الإعانات، التي تصل إلى 26 أسبوعا في معظم الولايات، وهو ما قد يسهم في إبقاء عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة.

وبلغ متوسط مدة البطالة في الولايات المتحدة 11.5 أسبوع في سبتمبر، مقتربا من أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف السنة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% خلال الشهر نفسه، في إشارة إلى استمرار التحديات أمام الباحثين عن عمل رغم محدودية تسريح الموظفين.