قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زيارة «الشرع».. وزير الخارجية السوري يصل السعودية
وزير الخارجية: لا نمانع حصول إثيوبيا على منفذ تجاري.. ونرفض «النفاذ العسكري» على البحر الأحمر
ارتفع 480 جنيها.. سعر الجنيه الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس
هيثم حسن على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي
بدون إنشاء حساب أو تحميل.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات
فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية ومسار ضم الأراضي الفلسطينية
أنت بتسلح الجيش ليه؟ .. الرئيس السيسي يكشف كيف رد على سؤال نتنياهو
بتسجيل وصناعة محمد صلاح.. طرابزون سبور يضرب كوبس الفنلندي برباعية بدوري المؤتمر الأوروبي
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: تحرك رسمي من وزير الخارجية للإفراج عن أحمد ناصر المحتجز في هولندا
منح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة
لميس الحديدي: مهرجان الجونة أهم نافذة لسينما من أجل الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة توعوية لمواجهة الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

دشنت محافظة دمياط حملة توعية مكثفة بالمدارس ومراكز الشباب بعدد من المدن، للتعريف بآليات التعامل مع الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، ومتابعة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والأستاذ محمود فايد ، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومدير مركز سيطرة الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور حسام أبو سالم، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة  ياسر عمارة.

التثقيف والوعى

وانطلقت فعاليات الحملة يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر بمدينة عزبة البرج، واستكملت يوم الاثنين بمدينة دمياط، فيما شهد يومَا الثلاثاء والأربعاء تنفيذ فعاليات توعوية بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، على أن تستمر حتى يوم الخميس، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الواجب اتباعها قبل وقوع الكوارث المناخية وأثناءها وبعدها.

انشطه الحملة 

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن تغير المناخ بالمدن الحضرية»، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يستهدف تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على مواجهة المخاطر المناخية، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الأزمات والكوارث، بما يسهم في الحد من آثارها السلبية على المواطنين والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وتستهدف الفعاليات نشر الثقافة المناخية بين طلاب المدارس ورواد مراكز الشباب، وتعريفهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتغيرات المناخية، وسبل الاستعداد المسبق لها، وآليات التصرف السليم أثناء وقوع الكوارث، والإجراءات اللازمة في مرحلة ما بعد الكارثة للحد من الخسائر وتسريع التعافي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وإرشادات السلامة.

جهود المحافظة 


وتعكس هذه الجهود حرص محافظة دمياط على دعم خطط التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تكامل الجهود المؤسسية مع المشاركة المجتمعية، والاستثمار في نشر المعرفة وبناء قدرات المواطنين، خاصة النشء والشباب، باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد للمخاطر.
ومن المقرر أن تتواصل الندوات التوعوية خلال الأسبوع المقبل لتشمل جامعة دمياط وجامعة حورس، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية وآليات مواجهة تداعياتها.
وتؤكد محافظة دمياط استمرار جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر المناخية، انطلاقًا من أن الاستعداد المسبق والمعرفة بالإجراءات الصحيحة يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتعافي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

دمياط محافظ دمياط الوعى محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

محمد صلاح

سر مشاركة محمد صلاح مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي بدوري المؤتمر الأوروبي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وكالة إعلانات إسرائيلية تتجسس على مستخدمي الإنترنت وتساعد في اختراق أجهزتهم

البرلمان العراقي

البرلمان العراقي يختار نايف الشمري وزيرا للدفاع وياسر المالكي للداخلية

التضخم يفاقم أعباء المعيشة في بريطانيا

التضخم يفاقم أعباء المعيشة في بريطانيا.. 13.96 ألف جنيه إسترليني تكلفة إضافية على الأسر منذ 2021

بالصور

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

بالصور..كريم فهمي وزوجته في مهرجان الجونة

الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد