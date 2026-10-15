حملة توعوية لمواجهة الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية بدمياط

دشنت محافظة دمياط حملة توعية مكثفة بالمدارس ومراكز الشباب بعدد من المدن، للتعريف بآليات التعامل مع الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، ومتابعة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والأستاذ محمود فايد ، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومدير مركز سيطرة الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور حسام أبو سالم، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة ياسر عمارة.

التثقيف والوعى

وانطلقت فعاليات الحملة يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر بمدينة عزبة البرج، واستكملت يوم الاثنين بمدينة دمياط، فيما شهد يومَا الثلاثاء والأربعاء تنفيذ فعاليات توعوية بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، على أن تستمر حتى يوم الخميس، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الواجب اتباعها قبل وقوع الكوارث المناخية وأثناءها وبعدها.

انشطه الحملة

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن تغير المناخ بالمدن الحضرية»، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يستهدف تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على مواجهة المخاطر المناخية، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الأزمات والكوارث، بما يسهم في الحد من آثارها السلبية على المواطنين والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وتستهدف الفعاليات نشر الثقافة المناخية بين طلاب المدارس ورواد مراكز الشباب، وتعريفهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتغيرات المناخية، وسبل الاستعداد المسبق لها، وآليات التصرف السليم أثناء وقوع الكوارث، والإجراءات اللازمة في مرحلة ما بعد الكارثة للحد من الخسائر وتسريع التعافي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وإرشادات السلامة.

جهود المحافظة



وتعكس هذه الجهود حرص محافظة دمياط على دعم خطط التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تكامل الجهود المؤسسية مع المشاركة المجتمعية، والاستثمار في نشر المعرفة وبناء قدرات المواطنين، خاصة النشء والشباب، باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد للمخاطر.

ومن المقرر أن تتواصل الندوات التوعوية خلال الأسبوع المقبل لتشمل جامعة دمياط وجامعة حورس، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية وآليات مواجهة تداعياتها.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر المناخية، انطلاقًا من أن الاستعداد المسبق والمعرفة بالإجراءات الصحيحة يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتعافي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.