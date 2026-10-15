الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "بنك التجارة الدولي الكوبي"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخزانة، اليوم /الخميس/، فرض عقوبات على بنك التجارة الدولي الكوبي المملوك للدولة (BICSA).

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو -في بيان - إن "بنك التجارة الدولي الكوبي" قدم خدمات لـ"بنك كارآفرين" الإيراني، المدرج على قوائم العقوبات، منذ عام 2022 على الأقل، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على "بنك كارآفرين" في عام 2020 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.

وأضاف: "اليوم، وبالتزامن مع إجراء اتخذته وزارة الخزانة ضد جهات مالية إيرانية، أقوم بفرض عقوبات على بنك التجارة الدولي الكوبي المملوك للدولة، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، نظرًا لعمله، أو ممارسته للعمل، في قطاع الخدمات المالية ضمن الاقتصاد الكوبي".

وتابع روبيو: "لقد كان الرئيس ترامب واضحًا تمامًا: في ظل إدارته، لن تتسامح الولايات المتحدة مع الإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو القوى القادمة من خارج نصف الكرة الغربي التي تنشر نفوذًا معاديًا لأمريكا في منطقتنا"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بحزم على كشف وإنهاء الروابط المالية والأمنية التي تربط النظام الكوبي بإيران وغيرها من الدول والجهات الخطيرة والمعادية.