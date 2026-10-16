مدير تعليم جنوب سيناء تطالب طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية

طالبت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتورة وفاء رضا، طلاب الشهادة الإعدادية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل الموعد المحدد في 22 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات التقدم لأداء الامتحانات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية توعية أولياء الأمور بضرورة الإسراع في التسجيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التي عقدته اليوم /الجمعة / مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، عبر تقنية «زووم»، من مكتبها بديوان المديرية بمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والمحافظ ، الدكتور إسماعيل محمد كمال، بشأن تنظيم العمل وتنسيق الجهود ونقل التعليمات الوزارية، والاستماع إلى المشكلات والمقترحات الخاصة بحلها.

وأوضحت مدير المديرية خلال الاجتماع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي مقدمتها ضرورة اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها وإبرازها، إلى جانب تعزيز دور الصفحات الرسمية في نشر الإيجابيات والمحتوى الهادف، والتعامل الواعي مع الصفحات الإعلامية المختلفة بما يسهم في مواجهة السلبيات وإبراز النماذج المتميزة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت مدير المديرية ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب وإعداد مقاطع فيديو لكل موهبة، تتراوح مدتها بين دقيقة ودقيقتين، لنشرها عبر الصفحات الرسمية من خلال لجان متخصصة، مشيرة إلى تخصيص مكافآت مالية لمديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية الذين يحققون أعلى نسب مشاهدة، بهدف تشجيع المحتوى الإيجابي وتقديم نماذج مضيئة من العملية التعليمية.

ووجهت الدكتورة وفاء رضا ، بتوحيد أسماء الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية لتسهيل الوصول إليها، فضلا عن ضرورة التزام مديري الإدارات بالمتابعة الميدانية للمدارس قبل التواجد بمكاتبهم، والتوثيق الفوري لجولات المتابعة، وإرسال التقارير اليومية إلى الوزارة في المواعيد المحددة.

وأشارت مدير المديرية إلى أهمية مشاركة جميع المنشورات والتعليمات الصادرة عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحات الإدارات التعليمية والمدارس، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية.

يذكر أنه حضر الاجتماع المشرف العام على التعليم، عصام رجب، ومدير إدارة سانت كاترين التعليمية، أشرف حمودة، ومدير مكتب مدير المديرية، محمود جلال، إلى جانب أعضاء فريق العلاقات العامة بالمديرية، محمود العبد، وأيمن أبو زيد، وجمال عبد الناصر.