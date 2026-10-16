قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء تطالب طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية

مدير تعليم جنوب سيناء
مدير تعليم جنوب سيناء
أ ش أ

طالبت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتورة وفاء رضا، طلاب الشهادة الإعدادية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل الموعد المحدد في 22 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات التقدم لأداء الامتحانات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية توعية أولياء الأمور بضرورة الإسراع في التسجيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التي عقدته اليوم /الجمعة / مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، عبر تقنية «زووم»، من مكتبها بديوان المديرية بمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والمحافظ ، الدكتور إسماعيل محمد كمال، بشأن تنظيم العمل وتنسيق الجهود ونقل التعليمات الوزارية، والاستماع إلى المشكلات والمقترحات الخاصة بحلها.

وأوضحت مدير المديرية خلال الاجتماع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي مقدمتها ضرورة اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها وإبرازها، إلى جانب تعزيز دور الصفحات الرسمية في نشر الإيجابيات والمحتوى الهادف، والتعامل الواعي مع الصفحات الإعلامية المختلفة بما يسهم في مواجهة السلبيات وإبراز النماذج المتميزة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت مدير المديرية ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب وإعداد مقاطع فيديو لكل موهبة، تتراوح مدتها بين دقيقة ودقيقتين، لنشرها عبر الصفحات الرسمية من خلال لجان متخصصة، مشيرة إلى تخصيص مكافآت مالية لمديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية الذين يحققون أعلى نسب مشاهدة، بهدف تشجيع المحتوى الإيجابي وتقديم نماذج مضيئة من العملية التعليمية.

ووجهت الدكتورة وفاء رضا ، بتوحيد أسماء الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية لتسهيل الوصول إليها، فضلا عن ضرورة التزام مديري الإدارات بالمتابعة الميدانية للمدارس قبل التواجد بمكاتبهم، والتوثيق الفوري لجولات المتابعة، وإرسال التقارير اليومية إلى الوزارة في المواعيد المحددة.

وأشارت مدير المديرية إلى أهمية مشاركة جميع المنشورات والتعليمات الصادرة عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحات الإدارات التعليمية والمدارس، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية.

يذكر أنه حضر الاجتماع المشرف العام على التعليم، عصام رجب، ومدير إدارة سانت كاترين التعليمية، أشرف حمودة، ومدير مكتب مدير المديرية، محمود جلال، إلى جانب أعضاء فريق العلاقات العامة بالمديرية، محمود العبد، وأيمن أبو زيد، وجمال عبد الناصر.

مدير مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء الدكتورة وفاء رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

المنح الدراسية الممولة

كيف تحصل على منحة دراسية في أمريكا؟.. شروط وأوراق التقديم للطلاب الأجانب

شقق «بيت العمر»

خطوتك الأولى لامتلاك شقة العمر.. أسعار ومدة تعاقد وحدات الإيجار بمدن الإسكان

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد