طارق العريان يشارك في جلسة "ما وراء الشعار: من تكامل العلامة التجارية إلى التأثير الثقافي"

يشارك المخرج طارق العريان في جلسة نقاشية بعنوان "ما وراء الشعار: من تكامل العلامة التجارية إلى التأثير الثقافي" (ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لمناقشة العلاقة بين العلامات التجارية والمحتوى، وكيفية تجاوز مجرد دمج العلامة التجارية إلى إحداث تأثير ثقافي أوسع.



وتجمع الجلسة، عددًا من المتحدثين، هم طارق العريان ومحمد أبو غالي وهشام مهران وكريم خضر وعمرو الشافعي، لمناقشة موضوعات تتعلق بتكامل العلامات التجارية وتأثيرها الثقافي.



وتُعقد الجلسة يوم الأحد 18 أكتوبر، من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، على مسرح الجزيرة.



ويواصل طارق العريان التحضير لفيلم ولاد رزق الجزء الرابع يأتي الجزء الرابع من «ولاد رزق» بعد النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه الجزء الثالث، والذي تصدر شباك التذاكر وحقق إيرادات قياسية، إلى جانب إشادة واسعة من الجمهور والنقاد بما قدمه من مشاهد أكشن وإنتاج ضخم.



ومن المتوقع، أن يشهد الجزء الجديد استمرار المغامرات المثيرة لأبطال العمل، مع تقديم خطوط درامية جديدة وتطورات مختلفة في الأحداث، وهو ما يرفع من حماس الجمهور الذي يترقب عودة السلسلة إلى شاشة السينما من جديد.