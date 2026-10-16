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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم كبير بالكلية اليسرى

فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد
فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد
أ ش أ

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الشيخ زايد التخصصي في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم كبير بالكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 77 عاما، وذلك بعد تعرضه لنزيف بولي حاد وانخفاض ملحوظ في مستوى الهيموجلوبين، في إطار جهود المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفقا لأحدث الأساليب الطبية.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل المريض وهو يعاني آلاما شديدة بالجانب الأيسر من البطن، مصحوبة بنزيف بولي حاد وانخفاض في مستوى الهيموجلوبين.

وأوضح أن الحالة خضعت لتقييم طبي عاجل من جانب أطباء الطوارئ وفريق جراحة المسالك البولية، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي أظهرت وجود ورم كبير بالكلية اليسرى يبلغ حجمه نحو 20×12 سم، مصحوبا بنزيف حاد، ما استدعى سرعة التدخل الطبي.

وأضاف أنه تم البدء في تقديم العلاج الداعم للمريض، إلى جانب نقل الدم ومشتقاته لتعويض فقد الدم وتحسين حالته العامة، تمهيدا لاستكمال خطة التعامل مع الحالة.

وأشار مدير عام المستشفى إلى أنه في المرحلة الثانية من التعامل مع الحالة، تمت الاستعانة بفريق الأشعة التداخلية، الذي قام بحقن الشريان المغذي للورم بهدف السيطرة على مصدر النزيف وتقليل حدته، ما ساهم في استقرار حالة المريض وتحسن مؤشراته الطبية، وأتاح استكمال التجهيز للتدخل الجراحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر الشيخ، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، أنه عقب استقرار حالة المريض وتهيئته للجراحة، تم إجراء استئصال جذري للكلية والحالب الأيسر وما بهما من أورام، في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت نحو ثلاث ساعات، نظرا لكبر حجم الورم ووجود التصاقات بمنطقة القولون، الأمر الذي تطلب تعاملا جراحيا دقيقا من الفريق الطبي.

وأضاف أن المريض تم نقله عقب الجراحة إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث خضع للملاحظة والمتابعة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال الرعاية الطبية، ثم غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء الجراحة بحالة طبية مستقرة، مع التوصية بالمتابعة الدورية من خلال العيادات الخارجية.

وأكدت إدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي أن نجاح التعامل مع الحالة جاء نتيجة التكامل والتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، بدءا من قسم الطوارئ، مرورا بجراحة المسالك البولية والأشعة التداخلية والتخدير، وصولا إلى الرعاية المركزة والتمريض، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وضم الفريق الطبي المشارك في التعامل مع الحالة، من قسم جراحة المسالك البولية، الدكتور ياسر الشيخ، والدكتور محمد قريرة السائح، والدكتور محمد إبراهيم، ومن فريق الأشعة التداخلية الدكتور حسين زكي، ومن فريق التخدير الدكتور الحسن عبد المجيد، ومن قسم الطوارئ الدكتور وليد السيد، إلى جانب التمريض أمل حسن

مستشفى الشيخ زايد التخصصي جراحة دقيقة ورم كبير

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