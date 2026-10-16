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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الروسي بالإسكندرية.. افتتاح معرض صور لرائد المسرح وكاتب سيناريو «سندريلا».. الأحد

فيلم «سندريلا»
فيلم «سندريلا»
أ ش أ

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية بعد غد الأحد، معرضا للصور الفوتوغرافية، بمناسبة مرور 130 عاما على ميلاد الكاتب والمسرحي الروسي يفجيني لفوفيتش شوارتز كاتب سيناريو فيلم «سندريلا» المنتج عام 1947.

ويستهدف المعرض - الذي يستمر لمدة أسبوع ويشارك فيه نخبة من شباب الفنانين والمثقفين ورواد المركز في عروس البحر المتوسط - إلقاء الضوء على المحطات الفارقة في سيرة شوارتز الإبداعية؛ بوصفه أحد أبرز رواد مسرح الحكايات الخيالية والأدب الرمزي في القرن العشرين، حيث ارتكز مشروعه الأدبي على توظيف الأساطير والحكايات المتخيلة كمعالجات فلسفية للدفاع عن قيم العدالة والشجاعة والحرية الإنسانية ومقاومة الاستبداد.

تجدر الإشارة إلى أن شوارتز ولد في 21 أكتوبر 1896 بمدينة قازان الروسية، وتعددت مساراته الإبداعية بين العمل الصحفي، والتأليف المسرحي، والرواية، والسيناريو؛ وقدم للمسرح باقة من كلاسيكياته الخالدة، تصدرتها نصوص: «التنين»، «الظل»، «الملك العاري»، «ملكة الثلج»، و«المعجزة العادية».

كما امتد أثره إلى الفن السابع بكتابة سيناريوهات سينمائية بارزة، من بينها النسخة السوفيتية الشهيرة لفيلم «سندريلا» المنتج عام 1947.

واستطاعت أعمال شوارتز تجاوز التصنيف الضيق لأدب الأطفال لتخاطب الفكر والوعي الجمعي؛ ما رسخ مكانته في ذاكرة التراث المسرحي العالمي، وجعل نصوصه مادة حية دائمة التجدد على خشبات المسارح العالمية حتى اليوم.

يأتي تنظيم المعرض في سياق البرنامج الثقافي الدوري للبيت الروسي بالإسكندرية لتعزيز أواصر التبادل الإنساني والحوار المعرفي بين الشعبين المصري والروسي، وإتاحة الفرصة للأجيال الصاعدة للتعرف على كبار المبدعين والمدارس الأدبية الروسية المتنوعة.

البيت الروسي بالإسكندرية يفجيني لفوفيتش شوارتز سندريلا

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