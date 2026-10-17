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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاقتصاد الكيني ينمو بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري

الاقتصاد الكيني
الاقتصاد الكيني
أ ش أ

أعلن مكتب الإحصاءات الكيني، أن اقتصاد البلاد سجل نموًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 4.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاءات الكيني أن النمو الاقتصادي جاء مدعومًا بصورة رئيسية بالنشاط القوي في قطاعات النقل و التخزين، والإقامة و الخدمات الغذائية.

وسجل قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ3.3% في الربع المماثل من العام الماضي، كما حققت قطاعات الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتشييد نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.

مكتب الإحصاءات الكيني قطاع النقل قطاعات الكهرباء

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