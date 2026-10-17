شيخ الأزهر ينعي عميدة كلية البنات الأزهرية بطيبة سابقًا

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن وصادق المواساة، الدكتورة جيهان إبراهيم شعبان، أستاذة اللغويات والترجمة الإنجليزية، والعميد السابق لكلية البنات الأزهرية بطيبة بمحافظة الأقصر، ومقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، التي وافتها المنية أمس الجمعة.

وأشاد شيخ الأزهر بمسيرة الفقيدة العلمية والإدارية، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا يُحتذى به في مجال العلم والإدارة، وأنها أخلصت في خدمة رسالة الأزهر الشريف من خلال المناصب التي تولت مسؤوليتها، ولم تدخر جهدًا في خدمة طلاب العلم والباحثين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتورة جيهان، وأصدقائها وطلابها، وإلى أسرة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واختتم شيخ الأزهر نعيه بقوله تعالى: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».



