باكستان تؤكد التزام بلاده بدعم التنمية والازدهار في كشمير

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، مع رئيس وزراء أزاد جامو وكشمير لبحث سبلباكستان تؤكد التزام بلاده بدعم التنمية والازدهار في كشمير تعزيز التعاون.



وقال دار -في منشور على منصة "إكس تعزيز التعاون."- إن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء، الآراء حول جهود التنمية في منطقة أزاد جامو وكشمير، وأكدا أهمية مواصلة الجهود وتعزيزها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي.

وشدد اللقاء على ضرورة اعتماد نهج مشترك لتلبية الاحتياجات التنموية للمنطقة وتوسيع الفرص أمام مواطنيها. وأعرب دار عن أمله في أن تنجح الحكومة الجديدة في أزاد جامو وكشمير في تلبية تطلعات وآمال شعب المنطقة.

وجدد ار تأكيد التزام الحكومة الباكستانية بدعم رفاهية وازدهار شعب أزاد جامو وكشمير، وبما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.