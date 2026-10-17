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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كرواتيا والصين تؤكدان الحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات

كرواتيا والصين
كرواتيا والصين
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم السبت، رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الصين في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدا بمساهمة الشركات الصينية في مشروعات الطرق والجسور والأنفاق في كرواتيا، ولا سيما جسر بيلجيشاتس الذي أسهم في تحسين الترابط بين مختلف مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئبيس الوزراء الكرواتي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يزور كرواتيا حاليا، حيث أعرب بلينكوفيتش عن تطلعه إلى زيارة الصين قريبا، ورحب بإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتعزيز التواصل بين الشعبين. كما أكد أهمية التعاون في إطار آلية التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا ومبادرة الحزام والطريق، معربا عن أمله في استئناف آلية اجتماعات قادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا في أقرب وقت.

بدوره، أكد الوزير الصيني أن علاقات بلاده مع كرواتيا تشهد تطورا سليما ومستقرا ومستداما، مشددا على استعداد بلاده لتعميق التعاون متبادل المنفعة، واحترام خيارات الشعب الكرواتي ونموذج الحوكمة في بلاده. كما دعا كرواتيا إلى الاضطلاع بدور بناء في تعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الجانبين شريكان وليسَا منافسين، وأن التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا منفتح وشفاف ويسهم في التكامل الأوروبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث أكد وانغ استعداد الصين لاستيراد مزيد من المنتجات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، وتعزيز الحوار والتجارة الحرة. كما شدد على أن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول غرب البلقان، وتدعم تسوية الخلافات عبر الحوار وتعزيز التفاهم والثقة المتبا

رئيس الوزراء الكرواتي التعاون الصين

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