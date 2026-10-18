تقرير كويتي: الذهب يدخل أسبوعا جديدا من التداولات وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية

قال تقرير اقتصادي كويتي متخصص، إن الذهب يدخل أسبوعا جديدا من التداولات وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة وتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، أن الذهب يدخل الأسبوع الجديد وسط عوامل متعارضة بين دعم الطلب على الملاذات الآمنة ومخاطر استمرار التضخم والتشدد النقدي فيما ستشكل البيانات الاقتصادية الأمريكية وتحركات العوائد والدولار والتطورات الجيوسياسية أبرز محددات اتجاهه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن تراجع الأسعار قد يوفر فرصة لعودة عمليات الشراء إلا أن استمرار الصعود يحتاج إلى تحسن أوضح في العوامل الداعمة في ظل بقاء احتمالات التشديد النقدي من أبرز التحديات أمام تحقيق مكاسب مستدامة.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تحسن طفيف عند 4165 دولارا للأونصة بعد تعاف محدود من موجة تراجعات قربت المعدن النفيس من مستوى 4000 دولار، لافتا إلى أن تعافي الذهب لم يبدد الضغوط التي يواجهها المعدن النفيس في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم الأمريكي واحتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية أظهرت تباينا إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في أغسطس متجاوزا توقعات الأسواق البالغة 3.6%.

وبين أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي متجاوزا التوقعات؛ مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة في الأجل القريب.

ولفت تقرير "دار السبائك" إلى أن رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر تراجعت فيما تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع ديسمبر واحتمالات اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة التضخم إذا استمرت الضغوط السعرية.

وقالت "دار السبائك" في تقريرها إن الأسواق تتابع كذلك أداء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع تسارع إعلان نتائج الشركات الكبرى وفي مقدمتها ميتا وتسلا ونتفلكس، مضيفا أن نتائج هذه الشركات وتوقعاتها المستقبلية قد تؤثر في شهية المخاطرة لدى المستثمرين إذ قد يؤدي تراجع الثقة في أسهم النمو إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة فيما قد تسهم النتائج القوية في دعم الإقبال على الأسهم وتقليص بعض التدفقات الاستثمارية نحو الذهب.

ومن الناحية الفنية.. قال التقرير إن الذهب يواجه مستوى 4200 دولار للأونصة باعتباره حاجزا رئيسيا أمام استمرار الصعود إذ إن اختراقه والثبات فوقه قد يعززان فرص التوجه نحو مستوى 4242 دولارا ثم 4331 دولارا قبل الوصول إلى مستوى 4500 دولار في حال تحسن الزخم الشرائي واستمرار العوامل الداعمة.

وأضاف أن مستوى 4150 دولارا يمثل منطقة دعم أولية فيما يشكل مستوى 4100 دولار دعما مهما وقد يؤدي كسره إلى اختبار مستوى 4050 دولارا ثم 4000 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، لم تكن أسعار الذهب بمنأى عن تحركات الأسعار العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 42 دينارا كويتيا، وسجل الجرام من عيار 22 حوالي 38.5 دينار، فيما بلغ سعر كيلو الفضة حوالي 632 دينارا كويتيا.