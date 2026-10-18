رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يؤكد توفير كافة سبل الدعم الأكاديمي واللوجستي للطلاب

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عباس منصور، الحرص الكامل على توفير كافة سبل الدعم الأكاديمي واللوجستي للطلاب في مسيرتهم التعليمية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشدداً على أن الجامعة تضع بناء الشخصية الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة على رأس أولوياتها .

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات ببرامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، طب الأسنان، والتمريض، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة، ولفيف من مديري البرامج الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور عباس منصور حواراً مفتوحاً مع الطلاب داخل القاعات الدراسية، استمع فيه إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير المحاضرات والتجهيزات المتاحة.