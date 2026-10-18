قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشيئة الله الصالحة.. الأب ألكسندروس چورچ يتناول دعوة بطرس والصيد الكثير في عظة الأحد
الزراعة: لجان لفحص المنتجات بالمزارع والأسواق للتأكد من سلامتها
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
ارتفاع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري بالدقهلية إلى 35 شخصًا
تحركات من قادة الزمالك لاحتواء أزمة ناصر منسي بعد واقعة القميص
لأول مرة في مصر.. 6 ماكينات حفر عملاقة تعمل بالخط الرابع للمترو| صور
ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا
مصادر لـ صدى البلد : استبعاد أيمن محسب من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد
ترامب يقرر إغلاق ملعب جولف تاريخي في واشنطن 15 شهراً رغم النزاع القضائي
المتحدث العسكري: دورات للمدنيين في الأمن القومي والتفاوض وإدارة الأزمات
الأمن القومي للبلدين مترابط.. محمود مسلم: البرلمان يتجه للموافقة على إرسال قوات مصرية للسعودية
طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ألم الركبة عند صعود الدرج؟.. 6 أعراض في المفاصل تشير لـ الإصابة بهذا المرض

ألم الركبة عند صعود الدرج
ألم الركبة عند صعود الدرج
هاجر هانئ

قد يتحول صعود الدرج -الذي كان يبدو في السابق أمراً هيناً- إلى تحدٍ غير متوقع عند بدء الشعور بآلام في الركبة. كما قد تصبح حركات مثل النهوض من على كرسي، أو القرفصاء لالتقاط شيء ما، أو الوقوف بعد فترة طويلة من الجلوس، مصدراً للألم. قد يسهل اعتبار هذه التغيرات البسيطة ناتجة عن التعب أو التقدم في العمر، لكن تكرارها المستمر قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة كامنة في المفاصل.

أعراض في المفاصل تشير لـ الإصابة بالتهاب المفاصل

واليوم، يستعرض أخصائيو جراحة العظام 6 أعراض قد تشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، ويوضحون أهمية التعرف عليها في مرحلة مبكرة.

1. آلام الركبة التي تزداد حدة عند صعود الدرج
يتطلب صعود الدرج ثني الركبة مع تحمل وزن الجسم، مما يضع ضغطاً على المفصل أكبر مما يتطلبه المشي على أرض مستوية. وفي حالات الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، يمكن للتغيرات التي تطرأ على الغضاريف والعظام والأنسجة المحيطة أن تجعل مثل هذه الحركات مؤلمة. كما يمكن لنزول الدرج، أو النهوض من كرسي منخفض، أو اتخاذ وضعية القرفصاء أن تثير أعراضاً مشابهة. يقول الدكتور شيفا ريدي، استشاري أول جراحة العظام في مستشفى "فورتيس-غلينيغلز" بمدينة تشيناي: "يضع صعود الدرج عبئاً أكبر على الركبة مقارنة بالمشي على أرض مستوية". ويوضح أن هذا الحمل الإضافي يجعل الألم أكثر وضوحاً في حال حدوث تغيرات تنكسية (تآكلية) في المفصل.

2. التيبس بعد الاستيقاظ أو الجلوس
هل تشعر بتيبس في ركبتك عند النهوض من السرير أو الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة؟ قد يصاحب التيبس المتكرر حالات الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ألم يظهر عند ممارسة الأنشطة. ويمكن أن توفر مدة استمرار التيبس مؤشرات مفيدة؛ فالتيبس الصباحي المرتبط بالفصال العظمي يزول عادةً في غضون 30 دقيقة، بينما قد يستدعي التيبس الذي يستمر لفترة أطول إجراء فحص للكشف عن التهاب المفاصل الالتهابي. ويقول الدكتور ريدي: "يُعد التيبس بعد الجلوس أو الراحة تغيراً شائعاً آخر"، مشيراً إلى أن المفصل الذي يحتاج باستمرار إلى وقت ليصبح أكثر مرونة يستدعي الاهتمام، خاصة إذا كانت المشكلة تزداد سوءاً بمرور الوقت.

3. تورم حول المفصل

لا ينبغي اعتبار تورم الركبة أو انتفاخها بعد النشاط البدني مجرد إجهاد عادي؛ فقد يكون ذلك ناتجاً عن حالات مثل الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، أو الالتهاب، أو تراكم السوائل داخل المفصل. لذا، يستدعي التورم المتكرر أو المستمر استشارة طبية لتحديد سببه بدقة.

يقول الدكتور ريدي: "قد يكون التورم حول المفصل مؤشراً مهماً"، موضحاً أن الالتهابات والتغيرات داخل المفصل هي التي تسبب هذا التورم. ويؤكد على ضرورة عدم الاكتفاء بتناول المسكنات دون فهم السبب الكامن وراء هذه الأعراض.

4. الشعور باحتكاك أو سماع أصوات طقطقة أو فرقعة
إذا كانت الركبة تصدر أصوات صرير أو طقطقة، أو يشعر الشخص باحتكاك عند ثنيها أو بسطها، فقد يكون ذلك ما يُعرف بـ "فرقعة المفاصل" (Crepitus). قد يحدث هذا مع الإصابة بالفصال العظمي، لكن مجرد سماع أصوات طقطقة دون ألم لا يكفي للتشخيص؛ إذ تزداد الحالة مدعاةً للقلق إذا اقترنت هذه الأصوات بألم، أو تورم، أو صعوبة في الحركة.

ويشير الدكتور راكيش راجبوت، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفيات "سي كيه بيرلا" (CK Birla Hospitals) في كولكاتا، إلى أن "الفصال العظمي قد يسبب أصوات احتكاك أو طقطقة أثناء الحركة، لكن ينبغي تقييم هذه الظواهر جنباً إلى جنب مع الأعراض الأخرى، بدلاً من اعتبارها دليلاً قاطعاً على وجود التهاب مفصلي بحد ذاتها".

5. انخفاض المرونة أو صعوبة بسط الركبة بالكامل
إذا أصبحت عملية ثني الركبة بالكامل أو بسط الساق صعبة تدريجياً، فقد يعود ذلك إلى تغيرات داخل المفصل. يمكن أن يؤثر هذا التراجع في نطاق الحركة على الأنشطة اليومية؛ مثل الجلوس بوضعية القرفصاء، أو ركوب السيارة، أو ارتداء الأحذية. ويؤكد الدكتور سوريا أوداي سينغ، استشاري أول جراحة العظام في مستشفى "نارايانا آر إن طاغور" (Narayana RN Tagore Hospital) في كولكاتا، أن "فقدان المرونة" يعد مؤشراً مهماً، مشيراً إلى أن "الصعوبة التدريجية في بسط الساق بالكامل أو ثنيها تماماً -كما في وضعية القرفصاء العميق- هي عرض يستحق الانتباه".

6. الشعور بضعف في الركبة، أو عدم استقرارها، أو تعرضها للتعلق (التصلب المفاجئ)

هل تشعر أحيانًا أن ركبتك ستنهار تحت قدميك؟ قد يحدث الضعف عندما يُحدّ الألم من الحركة وتضعف العضلات الداعمة. كما يعاني البعض من انحشار أو تيبس، حيث تبدو الركبة عالقة مؤقتًا أثناء الحركة. قد تظهر هذه الأعراض مع التهاب المفاصل، ولكنها قد تشير أيضًا إلى تمزق في الغضروف الهلالي أو مشكلة ميكانيكية أخرى.

يقول الدكتور راكيش راجبوت إن الألم المتكرر والتيبس ومحدودية الحركة أثناء الحركات اليومية قد تُشير إلى مشاكل كامنة في المفصل. ويحذر من أن أعراضًا مشابهة قد تحدث في حالات مرضية متعددة، مما يجعل التقييم الطبي المتخصص ضروريًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟


لا ينبغي أن يصبح ألم المفاصل المستمر أمرًا تتعايش معه ببساطة. إذا استمرت الأعراض في الظهور، أو تفاقمت مع مرور الوقت، أو أثرت على نومك، أو حدّت من حركتك اليومية، فاستشر أخصائي عظام. يحتاج المفصل الساخن والمؤلم بشدة فجأة، وخاصةً مع ارتفاع درجة الحرارة، إلى عناية طبية عاجلة.

يعتمد العلاج على السبب والشدة. قد تشمل إدارة التهاب المفاصل العظمي تقوية العضلات، وممارسة التمارين المناسبة، والعلاج الطبيعي، والتحكم في الوزن عند الحاجة، وتناول الأدوية لتخفيف الأعراض. يُلجأ عادةً إلى استبدال المفصل عندما يستمر الألم الشديد والإعاقة رغم العلاج غير الجراحي المناسب.

لا يقتصر الهدف على تخفيف الألم مؤقتًا فحسب، بل يشمل الحفاظ على الحركة والاستقلالية. لا يعني الشعور بالألم عند صعود الدرج بالضرورة الإصابة بالتهاب المفاصل، ولكن المفصل الذي يُعاني باستمرار أثناء أداء الأنشطة اليومية العادية يستحق الاهتمام.

الدرج صعود الدرج الركبة المفاصل خشونة المفاصل الغضاريف التيبس التهاب المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ترشيحاتنا

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

معاشات نوفمبر 2026.. موعد الصرف والاستعلام بالرقم القومي

معاشات نوفمبر 2026.. موعد الصرف والاستعلام بالرقم القومي

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد