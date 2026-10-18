ألم الركبة عند صعود الدرج؟.. 6 أعراض في المفاصل تشير لـ الإصابة بهذا المرض

قد يتحول صعود الدرج -الذي كان يبدو في السابق أمراً هيناً- إلى تحدٍ غير متوقع عند بدء الشعور بآلام في الركبة. كما قد تصبح حركات مثل النهوض من على كرسي، أو القرفصاء لالتقاط شيء ما، أو الوقوف بعد فترة طويلة من الجلوس، مصدراً للألم. قد يسهل اعتبار هذه التغيرات البسيطة ناتجة عن التعب أو التقدم في العمر، لكن تكرارها المستمر قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة كامنة في المفاصل.

أعراض في المفاصل تشير لـ الإصابة بالتهاب المفاصل

واليوم، يستعرض أخصائيو جراحة العظام 6 أعراض قد تشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، ويوضحون أهمية التعرف عليها في مرحلة مبكرة.

1. آلام الركبة التي تزداد حدة عند صعود الدرج

يتطلب صعود الدرج ثني الركبة مع تحمل وزن الجسم، مما يضع ضغطاً على المفصل أكبر مما يتطلبه المشي على أرض مستوية. وفي حالات الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، يمكن للتغيرات التي تطرأ على الغضاريف والعظام والأنسجة المحيطة أن تجعل مثل هذه الحركات مؤلمة. كما يمكن لنزول الدرج، أو النهوض من كرسي منخفض، أو اتخاذ وضعية القرفصاء أن تثير أعراضاً مشابهة. يقول الدكتور شيفا ريدي، استشاري أول جراحة العظام في مستشفى "فورتيس-غلينيغلز" بمدينة تشيناي: "يضع صعود الدرج عبئاً أكبر على الركبة مقارنة بالمشي على أرض مستوية". ويوضح أن هذا الحمل الإضافي يجعل الألم أكثر وضوحاً في حال حدوث تغيرات تنكسية (تآكلية) في المفصل.

2. التيبس بعد الاستيقاظ أو الجلوس

هل تشعر بتيبس في ركبتك عند النهوض من السرير أو الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة؟ قد يصاحب التيبس المتكرر حالات الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ألم يظهر عند ممارسة الأنشطة. ويمكن أن توفر مدة استمرار التيبس مؤشرات مفيدة؛ فالتيبس الصباحي المرتبط بالفصال العظمي يزول عادةً في غضون 30 دقيقة، بينما قد يستدعي التيبس الذي يستمر لفترة أطول إجراء فحص للكشف عن التهاب المفاصل الالتهابي. ويقول الدكتور ريدي: "يُعد التيبس بعد الجلوس أو الراحة تغيراً شائعاً آخر"، مشيراً إلى أن المفصل الذي يحتاج باستمرار إلى وقت ليصبح أكثر مرونة يستدعي الاهتمام، خاصة إذا كانت المشكلة تزداد سوءاً بمرور الوقت.

3. تورم حول المفصل

لا ينبغي اعتبار تورم الركبة أو انتفاخها بعد النشاط البدني مجرد إجهاد عادي؛ فقد يكون ذلك ناتجاً عن حالات مثل الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، أو الالتهاب، أو تراكم السوائل داخل المفصل. لذا، يستدعي التورم المتكرر أو المستمر استشارة طبية لتحديد سببه بدقة.

يقول الدكتور ريدي: "قد يكون التورم حول المفصل مؤشراً مهماً"، موضحاً أن الالتهابات والتغيرات داخل المفصل هي التي تسبب هذا التورم. ويؤكد على ضرورة عدم الاكتفاء بتناول المسكنات دون فهم السبب الكامن وراء هذه الأعراض.

4. الشعور باحتكاك أو سماع أصوات طقطقة أو فرقعة

إذا كانت الركبة تصدر أصوات صرير أو طقطقة، أو يشعر الشخص باحتكاك عند ثنيها أو بسطها، فقد يكون ذلك ما يُعرف بـ "فرقعة المفاصل" (Crepitus). قد يحدث هذا مع الإصابة بالفصال العظمي، لكن مجرد سماع أصوات طقطقة دون ألم لا يكفي للتشخيص؛ إذ تزداد الحالة مدعاةً للقلق إذا اقترنت هذه الأصوات بألم، أو تورم، أو صعوبة في الحركة.

ويشير الدكتور راكيش راجبوت، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفيات "سي كيه بيرلا" (CK Birla Hospitals) في كولكاتا، إلى أن "الفصال العظمي قد يسبب أصوات احتكاك أو طقطقة أثناء الحركة، لكن ينبغي تقييم هذه الظواهر جنباً إلى جنب مع الأعراض الأخرى، بدلاً من اعتبارها دليلاً قاطعاً على وجود التهاب مفصلي بحد ذاتها".

5. انخفاض المرونة أو صعوبة بسط الركبة بالكامل

إذا أصبحت عملية ثني الركبة بالكامل أو بسط الساق صعبة تدريجياً، فقد يعود ذلك إلى تغيرات داخل المفصل. يمكن أن يؤثر هذا التراجع في نطاق الحركة على الأنشطة اليومية؛ مثل الجلوس بوضعية القرفصاء، أو ركوب السيارة، أو ارتداء الأحذية. ويؤكد الدكتور سوريا أوداي سينغ، استشاري أول جراحة العظام في مستشفى "نارايانا آر إن طاغور" (Narayana RN Tagore Hospital) في كولكاتا، أن "فقدان المرونة" يعد مؤشراً مهماً، مشيراً إلى أن "الصعوبة التدريجية في بسط الساق بالكامل أو ثنيها تماماً -كما في وضعية القرفصاء العميق- هي عرض يستحق الانتباه".

6. الشعور بضعف في الركبة، أو عدم استقرارها، أو تعرضها للتعلق (التصلب المفاجئ)

هل تشعر أحيانًا أن ركبتك ستنهار تحت قدميك؟ قد يحدث الضعف عندما يُحدّ الألم من الحركة وتضعف العضلات الداعمة. كما يعاني البعض من انحشار أو تيبس، حيث تبدو الركبة عالقة مؤقتًا أثناء الحركة. قد تظهر هذه الأعراض مع التهاب المفاصل، ولكنها قد تشير أيضًا إلى تمزق في الغضروف الهلالي أو مشكلة ميكانيكية أخرى.

يقول الدكتور راكيش راجبوت إن الألم المتكرر والتيبس ومحدودية الحركة أثناء الحركات اليومية قد تُشير إلى مشاكل كامنة في المفصل. ويحذر من أن أعراضًا مشابهة قد تحدث في حالات مرضية متعددة، مما يجعل التقييم الطبي المتخصص ضروريًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟



لا ينبغي أن يصبح ألم المفاصل المستمر أمرًا تتعايش معه ببساطة. إذا استمرت الأعراض في الظهور، أو تفاقمت مع مرور الوقت، أو أثرت على نومك، أو حدّت من حركتك اليومية، فاستشر أخصائي عظام. يحتاج المفصل الساخن والمؤلم بشدة فجأة، وخاصةً مع ارتفاع درجة الحرارة، إلى عناية طبية عاجلة.

يعتمد العلاج على السبب والشدة. قد تشمل إدارة التهاب المفاصل العظمي تقوية العضلات، وممارسة التمارين المناسبة، والعلاج الطبيعي، والتحكم في الوزن عند الحاجة، وتناول الأدوية لتخفيف الأعراض. يُلجأ عادةً إلى استبدال المفصل عندما يستمر الألم الشديد والإعاقة رغم العلاج غير الجراحي المناسب.

لا يقتصر الهدف على تخفيف الألم مؤقتًا فحسب، بل يشمل الحفاظ على الحركة والاستقلالية. لا يعني الشعور بالألم عند صعود الدرج بالضرورة الإصابة بالتهاب المفاصل، ولكن المفصل الذي يُعاني باستمرار أثناء أداء الأنشطة اليومية العادية يستحق الاهتمام.