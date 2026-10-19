وائل شيتوس: مصر قادرة على إنتاج المواهب.. والتفوق على المغرب في شمال إفريقيا دليل

أكد وائل شيتوس مدرب منتخب مصر للشباب أن الكرة المصرية تمتلك القدرة على إنتاج مواهب مميزة، مشيرًا إلى أن الفارق بين مصر والمغرب يتمثل في استمرار العمل لسنوات على مشروع كروي واضح، بداية من منتخبات الناشئين وصولًا إلى المنتخب الأول.

منتخب الشباب

وقال وائل شيتوس، خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، إن المغرب تعمل منذ سنوات على مشروع متكامل لتطوير كرة القدم، موضحًا أن أغلب اللاعبين في مختلف المراحل العمرية يلعبون في أندية احترافية.

وأضاف أن مصر نجحت في التفوق على المغرب خلال بطولة شمال إفريقيا، بعدما توجت باللقب، بينما حل المنتخب المغربي في المركز الثاني، مؤكدًا أن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة التفوق المطلق على الكرة المغربية.

وأوضح شيتوس أن الهدف من الإشارة إلى هذه النتيجة هو التأكيد على قدرة الكرة المصرية على اكتشاف وإنتاج المواهب، وأن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتقديم لاعبين مميزين قادرين على دعم مستقبل المنتخبات الوطنية.

وشدد على أهمية الاستفادة من المواهب المصرية والعمل على تطويرها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.