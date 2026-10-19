رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي

بحث رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن لي أعرب - خلال الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي بسول اليوم الاثنين - عن أمله في زيادة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدا بالمساهمات التي يقدمها البنك للمجتمع الدولي، ومؤكدا التزام بلاده بتقديم المزيد من الدعم للبنك.

من جانبه، أكد بانجا أن زيارته لكوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز التنمية الصناعية من خلال اجتماعه مع الرئيس الكوري ومسئولي الحكومة والشركات الكورية الجنوبية، وذلك لخلق فرص عمل وتعبئة موارد القطاع الخاص والاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية وتجاربها لتحسين فرص الحصول على الطاقة في الدول النامية.

يذكر أن بانجا سيشارك غدا الثلاثاء في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والرقمي التي ستعقد في العاصمة الكورية (سول).