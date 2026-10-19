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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الرئيس السيسي يسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على كل العشوائيات

النائب أشرف مرزوق ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب أشرف مرزوق ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب أشرف مرزوق ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن التنمية العمرانية في العشوائيات هي أحد أولويات الدولة ، حيث إننا تابعنا الرئيس السيسي عمل على ملف العشوائيات وقام بتطويرها وكان لها تأثير على حياة المواطنين.

وأشار مرزوق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسي يسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على كل العشوائيات ، مؤكدا أن المشوار طويل جدا في هذا الملف وهناك تطوير في العشوائيات بقوة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: شاهددنا التطوير الذي حدث في السيدة زينب ومبادرة حياة كريمة ، وكل ذلك كان له دور كبير في تغيير حياة المواطنين ، وهذه أحد الأدوات التي تعمل عليها الدولة ونعمل عليها داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الحضارية يعمل بقوة وحقق إنجازات كثيرة جدا.

ومن المقرر أن يناقش منتدى مصر في قاعة القمة في اليوم الثاني 20 أكتوبر 2026 محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن والتنمية الحضرية والعمرانية.

وتعرض الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والنقل وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟

العشوائيات التنمية العمرانية الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة

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