الصحة: انضمام عيادة الهرم الشاملة بالجيزة إلى خدمات المبادرة الرئاسية «أبطالنا السكر»

أعلنت وزارة الصحة والسكان انضمام عيادة الهرم الشاملة فرع الجيزة إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال مرضى السكري «أبطالنا السكر»، في إطار جهود الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال المصابين بالسكري وتعزيز سبل المتابعة الطبية المستمرة لهم.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الفعالية شهدت تركيب أجهزة استشعار قياس السكر المستمر (Sensor) لـ18 طفلًا من المستفيدين بالمبادرة، بما يسهم في تسهيل متابعة مستويات السكر في الدم والحد من أعباء القياس المتكرر ودعم الأطفال وأسرهم في التعامل مع المرض، وذلك بحضور الدكتورة ميسون داود منسق المبادرة الرئاسية «أبطالنا السكر»، والدكتورة منى القاضي مسؤول عيادات فرع الجيزة، والدكتورة مروة محمود من إدارة العيادات برئاسة الهيئة.

خدمات المبادرة



وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها للتوسع في إتاحة خدمات المبادرة بما يضمن تعزيز فرص حصول الأطفال المصابين بالسكري على الرعاية الطبية المتكاملة ودعم المتابعة المنتظمة لحالتهم الصحية وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بمرض السكري وتوفير أحدث وسائل المتابعة بما يسهم في تعزيز سلامتهم الصحية ودعمهم وأسرهم في رحلة التعايش مع المرض.