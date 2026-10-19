قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
محمد صلاح يصل ملعب ميديكال بارك استعدادا لمواجهة بشكتاش في ديربي الدوري التركي
الذهب يتراجع في الدول العربية رغم ارتفاعه عالميا.. ماذا يحدث؟
خلال منتدى مصر 2026|وزير التعليم: 87% من الطلاب المصريين يتعلمون بالمدارس الحكومية
عموتة يقرر تطبيق سياسة التدوير بين الدوري والكونفدرالية في جميع المراكز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: انضمام عيادة الهرم الشاملة بالجيزة إلى خدمات المبادرة الرئاسية «أبطالنا السكر»

عيادة الهرم الشاملة بالجيزة
عيادة الهرم الشاملة بالجيزة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان انضمام عيادة الهرم الشاملة فرع الجيزة إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال مرضى السكري «أبطالنا السكر»، في إطار جهود الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال المصابين بالسكري وتعزيز سبل المتابعة الطبية المستمرة لهم.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الفعالية شهدت تركيب أجهزة استشعار قياس السكر المستمر (Sensor) لـ18 طفلًا من المستفيدين بالمبادرة، بما يسهم في تسهيل متابعة مستويات السكر في الدم والحد من أعباء القياس المتكرر ودعم الأطفال وأسرهم في التعامل مع المرض، وذلك بحضور الدكتورة ميسون داود منسق المبادرة الرئاسية «أبطالنا السكر»، والدكتورة منى القاضي مسؤول عيادات فرع الجيزة، والدكتورة مروة محمود من إدارة العيادات برئاسة الهيئة.

 خدمات المبادرة


وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها للتوسع في إتاحة خدمات المبادرة بما يضمن تعزيز فرص حصول الأطفال المصابين بالسكري على الرعاية الطبية المتكاملة ودعم المتابعة المنتظمة لحالتهم الصحية وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بمرض السكري وتوفير أحدث وسائل المتابعة بما يسهم في تعزيز سلامتهم الصحية ودعمهم وأسرهم في رحلة التعايش مع المرض.

وزارة الصحة عيادة الهرم الشاملة الجيزة أبطالنا السكر المبادرة الرئاسية فرع الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

5 سيارات 2027 جديدة

أشهر 5 سيارات 2027 جديدة في مصر

تويوتا هايلكس موديل 2027

سعر تويوتا هايلكس 2027 في الإمارات

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد