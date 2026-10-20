فاروق جعفر: أرفض تجميد ناصر منسي .. والمدرب العام الأجنبي سيقلص صلاحيات معتمد جمال

علَقَ فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي ارتكبها بعدما سجل هدف الفوز للأبيض أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان ناصر منسي قد سجل هدف فوز الزمالك الوحيد على الجيش الرواندي في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي، واحتفل بشكل غير لائق بعدما ألقى قميص الفريق على الأرض وتوجه للجهاز الفني للاعتراض على عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN": أرفض قرار إدارة الزمالك بتجميد ناصر منسي، فهذا الأمر لن يفيد النادي فنيًا، وكان يجب الاكتفاء بالعقوبة المالية، لأن الفريق بحاجة إلى اللاعب على المستوى الفني، فما الفائدة من قرار التجميد؟ لم أر هذا الأمر في أي نادِ آخر.

وتابع: أرفض انضمام مدرب عام أجنبي في جهاز معتمد جمال بالزمالك خلال الفترة القادمة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة جرس إنذار للمدير الفني، ومحاولة لإجباره على الرحيل، وأرى أن المدير الفني له الحق في اختيار جهازه المعاون بإرادته، لكن تواجد مدرب عام أجنبي سيقلص من صلاحيات معتمد جمال.