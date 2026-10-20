جندي بولندي يطلب توقيع المصري عبدالرحيم الزرقاني بطل العالم في الكاراتيه.. صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجندي بولندي يطلب الحصول على توقيع الكابتن عبد الرحيم الزرقاني، بطل العالم في الكاراتيه، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا، وسط إشادات بإنجازات البطل المصري.

وأثارت الصورة اهتمام المتابعين، بعدما ظهر الجندي البولندي وهو يطلب توقيع الزرقاني، في مشهد يعكس التقدير الذي يحظى به الرياضيون أصحاب الإنجازات، وقدرتهم على لفت الأنظار خارج حدود بلادهم.

يأتي ذلك في ظل الإنجاز الذي حققه عبد الرحيم الزرقاني بتتويجه بطلًا للعالم في الكاراتيه، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة الأبطال المصريين على المنافسة والتألق في المحافل الدولية.