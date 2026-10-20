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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة نارية من شوبير لاتحاد الكرة بعد أزمة القمة: دائمًا متأخر خطوة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة التحكيم التي أعقبت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والبيانات المتبادلة بشأن القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن الأزمة لن تشهد تطورات جديدة، مشددًا على أن الزمالك أعلن منذ البداية عدم تفكيره في الانسحاب من المسابقة.

وقال أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن أزمة التحكيم وبيانات الزمالك ستنتهي خلال الأيام المقبلة، موضحًا: «طبعًا الموضوع ده هيخلص النهارده، بكرة، بعده، هيخلص يعني مفيش أي تطور جديد».

وتساءل شوبير عن الحديث المتداول بشأن إمكانية انسحاب الزمالك من المسابقة، قائلًا: «لكن اللي عايز أقوله إنه فجأة طلعت بعض الأصوات: هل ينسحب الزمالك؟ ينسحب ليه؟»، مشيرًا إلى أن النادي أعلن منذ اليوم الأول موقفه بوضوح، مؤكدًا أنه لن ينسحب من المسابقة ولا يفكر في ذلك.

وأضاف أن الزمالك يرى أن له حقوقًا ويسعى للحصول عليها، وهو أمر من حقه، في الوقت الذي يتمسك فيه اتحاد الكرة بالضوابط التي يعمل وفقًا لها.

وانتقد شوبير تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن ضوابطه، مطالبًا بضرورة توضيح القرارات والإجراءات للأندية مسبقًا، بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، قائلًا: «أنت متأخر ليه دايمًا خطوة؟ ما تعلن ليا من بدري، ما تقول ليا».

واختتم حديثه بمطالبة اتحاد الكرة بوضع ضوابط واضحة ومعلنة للتعامل مع مثل هذه المواقف، موضحًا أنه حتى لو لم تكن هناك قواعد محددة من قبل، فمن الأفضل الإعلان عنها وتحديدها بشكل صريح، حتى تكون جميع الأطراف على دراية بالإجراءات التي سيلتزم بها الاتحاد، ولا تتكرر الأزمات ذاتها مستقبلًا.

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