راوية مختار تسأل وزير التعليم عن النتائج الفعلية للسياسات التعليمية وتأثيرها على تحصيل الطلاب

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الآليات التي تعتمد عليها الوزارة لتقييم نتائج قراراتها وسياساتها التعليمية، ومدى انعكاس النتائج المعلنة على جودة التعلم ومستوى التحصيل الفعلي للطلاب.

وأكدت النائبة راوية مختار أن نجاح السياسات التعليمية لا ينبغي أن يُقاس فقط بمؤشرات خفض الكثافات الطلابية أو انتظام الحضور وسد العجز في المعلمين، وإنما بمدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى الفهم والتحصيل الدراسي واكتساب الطلاب المهارات والمعارف الأساسية، مشددة على أهمية وجود مؤشرات علمية واضحة لقياس الأثر الحقيقي للقرارات التعليمية.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بموافاة مجلس النواب بنسخة كاملة من التقييم الميداني المنسوب إلى منظمة اليونيسف، متضمنة منهجية القياس وحجم العينة ونطاقها الجغرافي والمراحل التعليمية التي شملها، ومدى إمكانية تعميم نتائجه على المدارس، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية عن الكثافات الطلابية واحتياجات معلمي المواد الأساسية ومعدلات الحضور، موزعة بحسب المحافظات والمراحل التعليمية وأنواع المدارس.

كما طالبت النائبة بالكشف عن مؤشرات التحسن الفعلي في مستويات الفهم والمهارات والتحصيل الدراسي، وتقديم دراسات تقارن نتائج السياسات التعليمية قبل تطبيقها وبعده، مع توضيح تأثير نظم الدراسة والتقييم على وقت الشرح داخل الفصول والأعباء الواقعة على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وشددت راوية مختار على ضرورة إعلان أعداد الشكاوى المرتبطة بالقرارات التعليمية، ونسب الاستجابة لها وحلها، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للتعامل معها، فضلًا عن الكشف عن القرارات التي تمت مراجعتها أو تعديلها استنادًا إلى نتائج التقييم أو شكاوى المواطنين، والجهات المسؤولة عن تقييم السياسات التعليمية وآليات إعلان نتائجها للرأي العام.

واختتمت النائبة سؤالها البرلماني بالتأكيد على أن تحسين البيئة المدرسية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم، لكنه لا يكفي وحده للحكم على نجاح السياسات التعليمية، مشيرة إلى أن المعيار الحقيقي للإصلاح هو ما يتحقق داخل الفصل الدراسي من تحسن ملموس في مستوى تعلم الطلاب وقدرتهم على الفهم والتحصيل واكتساب المهارات، وهو ما يتطلب تقييمًا موضوعيًا قائمًا على البيانات والأدلة، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.