زراعة مطروح تشارك في قافلة جامعة مطروح وتتابع مزارع الزيتون بمنطقة القصر

شاركت الإدارة الزراعية بمطروح في فعاليات قافلة جامعة مطروح، من خلال المرور الميداني على عدد من مزارع الزيتون بمنطقة القصر، لمتابعة حالة الزراعات والوقوف على احتياجات المزارعين، في إطار جهود دعم الإنتاج الزراعي وتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.

وجاءت المشاركة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتوجيهات المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، والمهندس محمد رفاعي أبو الذهب، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح، وتحت إشراف المهندس سعد يوسف حمودة، مدير الإدارة الزراعية بمطروح.

تفقد المزارع

ومثّل الإدارة الزراعية خلال القافلة المهندس يحيى محمد عبد المجيد، رئيس الوحدة الزراعية بأم الرخم، حيث تم تفقد عدد من مزارع الزيتون بمنطقة القصر، لمتابعة حالة المحصول ميدانيًا ودعم المزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز التنمية الزراعية بمحافظة مطروح.

وتواصل مديرية الزراعة بمطروح جهودها في المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية، وتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي والارتقاء بمستوى الإنتاج بالمحافظة.